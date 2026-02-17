11 दिन बाद झील में मिला लापता युवक का शव! क्षेत्र में फैली सनसनी

नूरपुर में 11 फरवरी से लापता 23 वर्षीय युवक का शव स्थाना के पास झील में मिला. पुलिस ने 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई शुरू कर मामले की जांच तेज की.
Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला नूरपुर में एक लापता युवक का शव झील में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. रजवाल गांव के 23 वर्षीय सतीश कुमार, जो 11 फरवरी से लापता था, उसका शव मंगलवार को स्थाना के समीप झील में तैरता हुआ बरामद हुआ.
जानकारी के अनुसार सतीश कुमार अपने पिता के साथ टैरेस स्थित एक फैक्टरी में कार्यरत था. 11 फरवरी की सुबह वह रोज की तरह घर से काम पर निकला, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उसका मोटरसाइकिल, लंच बॉक्स और चाबी संदिग्ध परिस्थितियों में मिले. इसके बाद पुलिस चौकी टैरेस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई.
पुलिस और स्थानीय समाजसेवी रमेश दत्त कालिया अपनी टीम के साथ लगातार झील क्षेत्र में युवक की तलाश कर रहे थे. मंगलवार को स्थाना के पास झील में एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस जिला नूरपुर के एएसपी धर्म चंद वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 194 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की जा रही है.
फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.