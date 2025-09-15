Nurpur News: अद्भुत है माता नागनी का दो माह तक चलने वाला मेला
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2923097
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Nurpur News: अद्भुत है माता नागनी का दो माह तक चलने वाला मेला

मान्यता है कि एक व्यक्ति को कोड़ से पीड़ित होने पर माता नागनी के जल और शक्कर ने चमत्कारिक रूप से स्वस्थ किया था. उसके बाद इस स्थान को नागनी माता के नाम से जाना जाने लगा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 15, 2025, 02:42 PM IST

Trending Photos

Nurpur News: अद्भुत है माता नागनी का दो माह तक चलने वाला मेला

Nurpur News: नूरपुर में स्थित प्राचीन नागनी माता मंदिर राज्य में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाले धार्मिक मेलों में से एक है. श्रावण मास से शुरू होकर दो माह तक चलने वाले इन मेलों में देश के विभिन्न राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से लाखों श्रद्धालु माता नागनी के दरबार में नतमस्तक होते हैं.

इस मेले की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि जहरीले सांप, बिच्छू या अन्य विषैले जीव-जंतुओं के काटने से पीड़ित लोग मात्र माता की शक्कर (विशेष प्रकार की मिट्टी) और पवित्र जल का लेप अथवा सेवन करके जहर से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं. श्रद्धालु अपने घर ले जाने के लिए माता की शक्कर और जल भी प्राप्त करते हैं.

प्रतीकात्मक श्रद्धा का पर्व
माता नागनी के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था अतुलनीय है. यह मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन चुका है. यहां हर साल कुल नौ मेले आयोजित होते हैं, जिनमें से एक को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया है. हर मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. अंतिम मेले के दौरान विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जो विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास और मान्यता
मंदिर कमेटी के सदस्य प्रीतम मन्हास ने बताया कि यह स्थान अंग्रेजी शासनकाल से जुड़ा हुआ है. पहले इस स्थान को ''कोड़ी'' के नाम से जाना जाता था. मान्यता है कि एक व्यक्ति को कोड़ से पीड़ित होने पर माता नागनी के जल और शक्कर ने चमत्कारिक रूप से स्वस्थ किया था. उसके बाद इस स्थान को नागनी माता के नाम से जाना जाने लगा.

समर्पित सेवाभाव से कार्यरत नागनी माता सेवादल
नागनी माता सेवादल के सदस्य विशेष रूप से मेलों के दौरान समर्पित भाव से कार्य करते हैं. श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए लाइन लगवाना, पानी की सेवा, जूते-चप्पल सुरक्षित रखने से लेकर मंदिर परिसर की सफाई तक सभी कार्य इन्हीं के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं.

सरकारी समर्थन और सुविधाएं
इस अनूठे मेले की महत्ता को देखते हुए सरकार ने इसे जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान किया है. इसके साथ-साथ मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए रहने-खाने की उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की हैं. विशेष रूप से विवाह, सेरमनी या अन्य धार्मिक कार्यों के लिए निशुल्क भवन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे श्रद्धालुओं का लाखों रुपये का खर्च बचता है. वर्तमान में भी मंदिर कमेटी द्वारा भवन निर्माण कार्य जारी है.

बारिश में भी श्रद्धालुओं का तांता
विशेष बात यह है कि मणिमहेश, कुंजर महादेव जैसी बड़ी यात्राएं भारी बरसात के कारण स्थगित की गईं, लेकिन माता नागनी के दरबार में श्रद्धालुओं की आस्था इतनी प्रबल रही कि वे लगातार पहुंचते रहे.

TAGS

Nurpur newsMata Nagni FairHimachal Pradesh

Trending news

Nurpur news
Nurpur News: अद्भुत है माता नागनी का दो माह तक चलने वाला मेला
Kurali news
ਪਰਵਾਸੀ ਭਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ; ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ਨਾਅਰੇ
SGPC News
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
Himachal cabinet meeting
हिमाचल में आज कैबिनेट बैठक: डॉक्टर–नर्सों की भर्तियों, शिक्षा और आपदा राहत पर चर्चा
bathinda news
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਗੁੱਸਾ; ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ
rahul gandhi punjab visit
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘੋਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
UPI
ਅੱਜ ਤੋਂ UPI 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਣੋ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ
Waqf Board Act
'ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ', ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ
La Nina
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ; ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ!
Mount Reo Purgyil
ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत भारतीय सेना एवं नागरिकों ने किया माउंट रियो का सफल आरोहण
;