Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3052005
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Nurpur News: मनरेगा को लेकर भवानी पठानिया का भाजपा पर हमला, गांधी नाम से ‘एलर्जी’ का आरोप

मनरेगा के नाम और स्वरूप में बदलाव को लेकर कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने गांधी नाम से एलर्जी का आरोप लगाते हुए बेरोजगारी और रोजगार छिनने के मुद्दे उठाए. पढ़ें पूरी खबर.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:25 PM IST

Trending Photos

Nurpur News: मनरेगा को लेकर भवानी पठानिया का भाजपा पर हमला, गांधी नाम से ‘एलर्जी’ का आरोप

Nurpur News: कांगड़ा जिले के फतेहपुर से कांग्रेस विधायक और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) भवानी सिंह पठानिया ने मनरेगा योजना को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को गांधी नाम से एलर्जी है और इसी सोच के तहत मनरेगा के नाम व उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है.

ग्रामीण रोजगार व्यवस्था कमजोर होने का आरोप
फतेहपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान पठानिया ने कहा कि यूपीए सरकार के समय मनरेगा के जरिए गांवों में रोजगार की मजबूत व्यवस्था बनाई गई थी. लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव कर इस योजना को कमजोर कर दिया, जिससे गांवों और गरीब परिवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

‘धर्म की राजनीति, रोजगार पर चुप्पी’
भवानी पठानिया ने कहा कि भाजपा चुनाव के समय धर्म और भावनाओं की राजनीति करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है. उन्होंने कहा कि आज देश का युवा काम और जवाब मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के पास कोई ठोस समाधान नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

राम किसी एक पार्टी के नहीं
पठानिया ने कहा कि राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं. चुनाव आते ही भाजपा को राम याद आ जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने के दौरान बेरोजगारी और रोजगार जैसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है.

सुधीर शर्मा के बयान पर पलटवार
इस दौरान भवानी पठानिया ने धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के हालिया बयानों पर भी कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सुधीर शर्मा को राजनीति में पहचान दी, लेकिन अब वे कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.

15 हजार करोड़ और रोजगार पर सवाल
पठानिया ने सुधीर शर्मा से 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणाओं और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए. धर्मशाला कार्निवल और आयुष विभाग से जुड़े कार्यक्रमों पर की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए उन्होंने सुधीर शर्मा को भाजपा का “पांचवां गुट” करार दिया.

 

TAGS

Nurpur newsMNREGAHimachal Pradesh

Trending news

Nurpur news
मनरेगा को लेकर भवानी पठानिया का भाजपा पर हमला, गांधी नाम से ‘एलर्जी’ का आरोप
amar noori
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Rana Balachauria Murder Case
ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
Vimal Negi Death Case
विमल नेगी मौत केस में बड़ा मोड़: IAS अधिकारी हरिकेश मीणा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
Bilaspur News
बिलासपुर में चिट्टे के खिलाफ मुहिम चलाना महिला मंडल को पड़ा भारी, FIR दर्ज
Amritsar firing
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
mandi news
बल्ह घाटी में तेंदुए का आतंक: 6 लोगों पर हमला, एक की मौत, 5 घायल; तेंदुआ ढेर
Aam Aadmi Party
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
hit song of mohammed rafi
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਉਹ ਗਾਇਕ, ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਫਿਰ ਗਾ ਦਿੱਤੇ 26000 ਗੀਤ
Shravan Singh
ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ; ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਹਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ