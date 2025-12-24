Nurpur News: मनरेगा को लेकर भवानी पठानिया का भाजपा पर हमला, गांधी नाम से ‘एलर्जी’ का आरोप

Nurpur News: कांगड़ा जिले के फतेहपुर से कांग्रेस विधायक और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष (कैबिनेट रैंक) भवानी सिंह पठानिया ने मनरेगा योजना को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को गांधी नाम से एलर्जी है और इसी सोच के तहत मनरेगा के नाम व उसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है.

ग्रामीण रोजगार व्यवस्था कमजोर होने का आरोप

फतेहपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान पठानिया ने कहा कि यूपीए सरकार के समय मनरेगा के जरिए गांवों में रोजगार की मजबूत व्यवस्था बनाई गई थी. लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव कर इस योजना को कमजोर कर दिया, जिससे गांवों और गरीब परिवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.

‘धर्म की राजनीति, रोजगार पर चुप्पी’

भवानी पठानिया ने कहा कि भाजपा चुनाव के समय धर्म और भावनाओं की राजनीति करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी और रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है. उन्होंने कहा कि आज देश का युवा काम और जवाब मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के पास कोई ठोस समाधान नहीं है.

राम किसी एक पार्टी के नहीं

पठानिया ने कहा कि राम किसी एक पार्टी के नहीं हैं. चुनाव आते ही भाजपा को राम याद आ जाते हैं, लेकिन सरकार चलाने के दौरान बेरोजगारी और रोजगार जैसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है.

सुधीर शर्मा के बयान पर पलटवार

इस दौरान भवानी पठानिया ने धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के हालिया बयानों पर भी कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सुधीर शर्मा को राजनीति में पहचान दी, लेकिन अब वे कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.

15 हजार करोड़ और रोजगार पर सवाल

पठानिया ने सुधीर शर्मा से 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणाओं और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए. धर्मशाला कार्निवल और आयुष विभाग से जुड़े कार्यक्रमों पर की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए उन्होंने सुधीर शर्मा को भाजपा का “पांचवां गुट” करार दिया.