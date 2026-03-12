नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: घर में चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद

Nurpur News: कांगड़ा जिले के नूरपुर क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, 7 मार्च 2026 को गांव पंजासरा निवासी जीवन लता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर का दरवाजा तोड़कर सोने के गहने, जेंट्स और लेडीज अंगूठियां, टॉप्स, भगवान सत्यनारायण की छोटी मूर्ति और कुछ नकदी चोरी कर ली. इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना रैहन में एफआईआर नंबर 23/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) और 305 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया.

NDPS मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने कबूली चोरी

नूरपुर के एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि 8 मार्च 2026 को पुलिस थाना रैहन में NDPS एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने ही इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

ये हैं गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है—

-राजेश सिंह पुत्र कर्म सिंह कुमार, निवासी वार्ड नंबर 02, गांव व डाकघर रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा

-शुभव उर्फ शुभू पुत्र संजय कुमार, निवासी वार्ड नंबर 05, रैहन, डाकघर रैहन, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा

आरोपियों से बरामद हुआ चोरी का सामान

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से चोरी किया गया कई सामान बरामद किया है. इनमें एक लेडीज सोने की अंगूठी, लाल नग वाला सोने का झुमका और उसकी चेन, एक की-रिंग, एक जोड़ी लेडीज बिछुए, एक सिल्वर अंगूठी के अलावा घर से चोरी किए गए दो DVR और एक वाईफाई उपकरण शामिल हैं.

अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ जारी

एसपी कुलभूषण वर्मा के अनुसार, आरोपियों से अन्य संभावित चोरी की घटनाओं के बारे में भी गहन पूछताछ की जा रही है. मामले में पुलिस द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई जारी है.

जिला पुलिस नूरपुर ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें आसपास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि अपराधों पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सके.