नूरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1.82 ग्राम चिट्टा और 90 ग्राम चरस बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

Nurpur News: नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए हैरोइन (चिट्टा) और चरस बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में संबंधित थानों में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

रैहन थाना क्षेत्र में 1.82 ग्राम चिट्टा बरामद

मामले की जानकारी देते हुए एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर की CIA टीम रैहन और देहरी कॉलेज क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। तलाशी लेने पर उनके पास से 1.82 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ.

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष उर्फ ब्राउन मुंडा (30) पुत्र ज्ञान चंद और कन्नू सागर (22) पुत्र संदीप कुमार निवासी गांव कंदौर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ पुलिस थाना रैहन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इंदौरा में 90 ग्राम चरस के साथ दो गिरफ्तार

दूसरे मामले में पुलिस थाना इंदौरा की टीम गश्त के दौरान इंदपुर क्षेत्र में मौजूद थी. इसी दौरान दो संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई, जिनके कब्जे से 90 ग्राम चरस बरामद की गई.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फारुख खान (23) पुत्र महंमदू और परवेज (22) पुत्र शमशदीन निवासी गांव चचूल, डाकघर सनवाल, तहसील चुराह, जिला चंबा के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ थाना इंदौरा में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

नशा तस्करों पर सख्ती जारी

एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि नूरपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि अगर कहीं भी नशे से जुड़ी गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा सके.