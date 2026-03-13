Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3139029
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

नूरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1.82 ग्राम चिट्टा और 90 ग्राम चरस बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

Drug Seize: नूरपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में 1.82 ग्राम चिट्टा और 90 ग्राम चरस बरामद की है. NDPS एक्ट के तहत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी गई है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:13 AM IST

Trending Photos

नूरपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1.82 ग्राम चिट्टा और 90 ग्राम चरस बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार

Nurpur News: नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए हैरोइन (चिट्टा) और चरस बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में संबंधित थानों में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

रैहन थाना क्षेत्र में 1.82 ग्राम चिट्टा बरामद
मामले की जानकारी देते हुए एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर की CIA टीम रैहन और देहरी कॉलेज क्षेत्र में गश्त और चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। तलाशी लेने पर उनके पास से 1.82 ग्राम हैरोइन (चिट्टा) बरामद हुआ.

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष उर्फ ब्राउन मुंडा (30) पुत्र ज्ञान चंद और कन्नू सागर (22) पुत्र संदीप कुमार निवासी गांव कंदौर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ पुलिस थाना रैहन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौरा में 90 ग्राम चरस के साथ दो गिरफ्तार
दूसरे मामले में पुलिस थाना इंदौरा की टीम गश्त के दौरान इंदपुर क्षेत्र में मौजूद थी. इसी दौरान दो संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई, जिनके कब्जे से 90 ग्राम चरस बरामद की गई.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फारुख खान (23) पुत्र महंमदू और परवेज (22) पुत्र शमशदीन निवासी गांव चचूल, डाकघर सनवाल, तहसील चुराह, जिला चंबा के रूप में हुई है. दोनों के खिलाफ थाना इंदौरा में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

नशा तस्करों पर सख्ती जारी
एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि नूरपुर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है. उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि अगर कहीं भी नशे से जुड़ी गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा सके.

TAGS

Nurpur newsDrug SeizeHimachal Pradesh

Trending news

Nurpur news
नूरपुर में नशे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 1.82 ग्राम चिट्टा और 90 ग्राम चरस बरामद
punjab weather
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਬਦਲੇਗਾ ਮੌਸਮ, 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਮਾਰਚ 2026
Infosys project
ਇਨਫੋਸਿਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2700 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ
Mohali News
ਸਮਾਗਮ ਚ UK, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ 89 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ
patiala news
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ₹90,000 ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ
punjab teachers protest
ਟੈੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ
Farmer Protest News Punjab
23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
Patran News
ਰੂਸ–ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਪਾਤੜਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
Bhuvnesh Chopra Arrested
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾਪਸ