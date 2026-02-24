नूरपुर में अवैध खनन माफिया पर पुलिस का बड़ा वार! 24 घंटे में 21 वाहन जब्त

Illegal Mining: नूरपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान. 24 घंटे में 21 ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर जब्त. संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी.
Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के पुलिस जिला नूरपुर ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बीते 24 घंटों में 21 वाहनों को जब्त किया है. यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई, जिसकी अगुवाई स्वयं पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने की.
व्यास नदी क्षेत्र में औचक निरीक्षण
अभियान के दौरान सभी राजपत्रित अधिकारियों ने व्यास नदी क्षेत्र में व्यापक निरीक्षण और औचक जांच की. क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों की भी गहन जांच की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी गतिविधियां नियमों के अनुसार संचालित हो रही हैं.
संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी
खनन प्रभावित इलाकों — खन्नी, माजरा, रेय पत्तन, रियाली मंड, इंदौरा मंड और भोगरवान — में पुलिस गश्त और निगरानी तेज कर दी गई है. अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए रेय पत्तन–रेहटपुर मार्ग पर संपर्क सड़कों में गड्ढे खोदकर संदिग्ध वाहनों की आवाजाही बाधित की गई है.
21 वाहन जब्त, न्यायालय में कार्रवाई
विशेष अभियान के दौरान अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त 21 ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर को खनन कानून के तहत जब्त किया गया. सभी मामलों में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय को भेज दिए गए हैं.
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्ती
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित, पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध खनन के खिलाफ ‘शून्य सहनशीलता’ नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे.