नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर की ₹90.71 लाख की संपत्ति जब्त

Nurpur News: जिला पुलिस नूरपुर ने नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त कुख्यात तस्कर के खिलाफ ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए ₹90,71,862 की चल और अचल संपत्ति जब्त की है.

एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया. यह कार्रवाई थाना डमटाल के अधीन आरोपी गुरमेशी देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के खिलाफ दर्ज गंभीर मामलों में से एक के अंतर्गत की गई.

अशोक रत्न ने बताया की 12 सितंबर 2019 को आरोपी से 5.61 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था, जिस पर धारा 21-61-85 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया. माननीय अदालत ने 24 फरवरी 2025 को गुरमेशी देवी को दोषी करार देते हुए 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

इसके अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य कई मामले भी विचाराधीन हैं, जिनमें शामिल हैं:

FIR No. 11/20 (09.01.20) – 390 Ridley Capsules बरामद.

FIR No. 56/21 (05.05.21) – 8.7 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद.

FIR No. 73/23 (30.03.23) – 4.56 ग्राम चरस और 35 टैबलेट बरामद.

FIR No. 66/23 (26.04.23) – 7.57 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद.

FIR No. 189/23 (07.12.23) – 9.63 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद.

जब्त संपत्ति का विवरण (₹90,71,862):

रहायशी मकान और भूमि (छन्नी, इंदौरा – 00-01-49 हेक्टेयर) – ₹15,47,856

होंडा एक्टिवा 125 (HP 97-2798) – ₹60,613

रहायशी मकान और भूमि (बडुखर, इंदौरा – 00-01-91 हेक्टेयर) – ₹68,74,302

सोने के आभूषण – ₹2,90,000

भारतीय मुद्रा – ₹1,51,000

रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल (PB 08-EB-6224) – ₹1,48,091

कुल: ₹90,71,862

संपत्ति जब्ती आदेश की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा 28-08-2025 को आदेश संख्या F. No. CA/DL/HP/NDPS/POL/411/25-26/5105 से की गई.

एसपी अशोक रत्न ने बताया। जिला पुलिस नूरपुर अब तक कुल 14 मामलों में ₹24.68 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है. आगे भी नूरपुर पुलिस का अभियान जारी रहेगा ताकि प्रदेश और देश को नशे की दलदल से मुक्त कराया जा सके.