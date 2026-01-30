डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बिना चल रहा सदवां अस्पताल, आधुनिक मशीनें बेकार पड़ीं; स्वास्थ्य सेवाएं ठप

Nurpur News: विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के अंतर्गत सदवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण बना हुआ है. आधुनिक सुविधाओं और मशीनों से लैस यह अस्पताल डॉक्टर और फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में केवल एक सरकारी भवन बनकर रह गया है.

इलाज के लिए भटक रहे मरीज

स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में न तो वरिष्ठ डॉक्टर तैनात हैं और न ही दवाइयों के वितरण के लिए फार्मासिस्ट मौजूद है. ऐसे में दूर-दराज की पंचायतों से इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को बिना उपचार के लौटना पड़ रहा है.

धूल फांक रहीं आधुनिक मशीनें

आरोप है कि स्टाफ की भारी कमी के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं. परिसर में मौजूद आधुनिक मशीनें इस्तेमाल के अभाव में धूल फांक रही हैं, जबकि मरीज बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित हैं.

क्षेत्रवासियों में रोष

स्वास्थ्य सेवाओं के बाधित होने से मजबूर होकर लोगों को निजी अस्पतालों या दूर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है. इसे लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष है. उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से तत्काल डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की मांग की है.

विभाग ने दिया आश्वासन

इस मामले में जब वीएमओ डॉ. दिलवर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर पीजी की पढ़ाई के लिए गई हैं, जबकि दूसरी का तबादला हो चुका है. उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी को लेकर विभाग और सरकार को पत्राचार के माध्यम से सूचना दे दी गई है और जल्द ही इस कमी को दूर कर दिया जाएगा.

अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग कब तक इस गंभीर समस्या का समाधान करता है और सदवां क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कब तक मिल पाती हैं.