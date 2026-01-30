Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3091480
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बिना चल रहा सदवां अस्पताल, आधुनिक मशीनें बेकार पड़ीं; स्वास्थ्य सेवाएं ठप

नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के सदवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और फार्मासिस्ट की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं. आधुनिक मशीनें बेकार पड़ी हैं, मरीजों को बिना इलाज लौटना पड़ रहा है. विभाग ने जल्द स्टाफ तैनाती का आश्वासन दिया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:18 PM IST

Trending Photos

डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बिना चल रहा सदवां अस्पताल, आधुनिक मशीनें बेकार पड़ीं; स्वास्थ्य सेवाएं ठप

Nurpur News: विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के अंतर्गत सदवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण बना हुआ है. आधुनिक सुविधाओं और मशीनों से लैस यह अस्पताल डॉक्टर और फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में केवल एक सरकारी भवन बनकर रह गया है.

इलाज के लिए भटक रहे मरीज
स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में न तो वरिष्ठ डॉक्टर तैनात हैं और न ही दवाइयों के वितरण के लिए फार्मासिस्ट मौजूद है. ऐसे में दूर-दराज की पंचायतों से इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को बिना उपचार के लौटना पड़ रहा है.

धूल फांक रहीं आधुनिक मशीनें
आरोप है कि स्टाफ की भारी कमी के कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो चुकी हैं. परिसर में मौजूद आधुनिक मशीनें इस्तेमाल के अभाव में धूल फांक रही हैं, जबकि मरीज बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्षेत्रवासियों में रोष
स्वास्थ्य सेवाओं के बाधित होने से मजबूर होकर लोगों को निजी अस्पतालों या दूर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है. इसे लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष है. उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से तत्काल डॉक्टर, फार्मासिस्ट और अन्य आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति की मांग की है.

विभाग ने दिया आश्वासन
इस मामले में जब वीएमओ डॉ. दिलवर से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर पीजी की पढ़ाई के लिए गई हैं, जबकि दूसरी का तबादला हो चुका है. उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी को लेकर विभाग और सरकार को पत्राचार के माध्यम से सूचना दे दी गई है और जल्द ही इस कमी को दूर कर दिया जाएगा.

अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग कब तक इस गंभीर समस्या का समाधान करता है और सदवां क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कब तक मिल पाती हैं.

TAGS

Nurpur news

Trending news

Nurpur news
डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बिना चल रहा सदवां अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठप
mohali vigilance
ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਵਿਜਲੈਂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਬੂ
Nurpur news
गुरु रविदास जयंती पर श्रद्धा का सैलाब, फतेहपुर से गुगलाडा तक निकली भव्य शोभा यात्रा
madhya pradesh murder
ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ
Manoj Malhotra
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Amritsar Rural Police
ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 50 ਕਿਲੋ ਹੇਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
border 2
हिमाचल के पहाड़ो में गूंजी सनी देओल की आवाज Border-2 की सफलता पर फैंस का किया धन्यवाद
Ludhiana
ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਾਮੀ ਮਹਿਲਾ Singer ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਲਾਤਕਾਰ
mahinder singh bag
ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ
Himachal Weather
आज मौसम साफ़, लेकिन कल से फिर टूटेगा मौसम का कहर! बर्फबारी-तूफान का अलर्ट जारी