पौंग बांध का जलस्तर 1394.78 फीट पर पहुँचा, खतरे के निशान से 4.78 फीट ऊपर

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश का पौंग बांध (महाराणा प्रताप सागर) लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. शुक्रवार 05 सितम्बर 2025 दोपहर 1 बजे बांध का जलस्तर 1394.78 फीट दर्ज किया गया. यह स्तर बांध के निर्धारित खतरे के निशान 1390 फीट से 4.78 फीट अधिक है.

घंटे–घंटे बढ़ रहा जलस्तर

बीबीएमबी से प्राप्त ताज़ा आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह से अब तक जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है.

07:00 बजे – 1394.72 फीट

08:00 बजे – 1394.73 फीट

09:00 बजे – 1394.74 फीट

10:00 बजे – 1394.75 फीट

11:00 बजे – 1394.76 फीट

12:00 बजे – 1394.77 फीट

13:00 बजे – 1394.78 फीट

इस दौरान इनफ्लो 1,07,205 क्यूसेक और आउटफ्लो 99,673 क्यूसेक स्थिर रहा. टर्बाइन से 16,892 क्यूसेक और स्पिलवे से 82,781 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है.

मलकानपुर (पंजाब) हाइड्रोपावर चैनल (MHC) से 11,500 क्यूसेक पानी का उपयोग किया जा रहा है और डाउनस्ट्रीम स्नबर (D/s SNB) पर ब्यास नदी में 88,173 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है.

पंजाब और हिमाचल के गांवों में असर

बांध से छोड़े गए पानी का असर कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है. खेत-खलिहान डूब गए हैं और कई घरों में पानी भर गया है. वहीं, पंजाब के होशियारपुर और पठानकोट जिलों में भी कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं. प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की सलाह दी है.

प्रशासन अलर्ट पर

बीबीएमबी और जिला प्रशासन ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. बांध की सभी 6 मशीनें पूरी क्षमता से चल रही हैं और पानी का डिस्चार्ज सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित किया जा रहा है. जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है और नागरिक टोल-फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं.