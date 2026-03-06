Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3131651
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

नूरपुर में महिला उत्पीड़न के 55 मामले दर्ज, 39 का आपसी समझौते से निपटारा

नूरपुर में महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के 55 मामले सामने आए हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग ने 39 मामलों का काउंसलिंग और आपसी सहमति से निपटारा किया, जबकि 13 मामलों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत भेजा गया है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:12 PM IST

Trending Photos

नूरपुर में महिला उत्पीड़न के 55 मामले दर्ज, 39 का आपसी समझौते से निपटारा

Nurpur News: नूरपुर क्षेत्र में महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग लगातार सक्रिय बना हुआ है. महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभाग प्राप्त शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है.

महिला एवं बाल विकास विभाग नूरपुर के अनुसार, पिछले माह तक विभाग के पास उत्पीड़न से जुड़े कुल 55 मामले पहुंचे. इनमें से 39 मामलों का निपटारा काउंसलिंग, आपसी सहमति और समझौते के जरिए कर दिया गया है. वहीं 13 मामलों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत भेजा गया है. इसके अलावा 2 मामलों को अन्य स्थानों पर ट्रांसफर किया गया, जबकि 5 मामले अभी भी लंबित हैं.

इन शिकायतों में घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, मौखिक हिंसा, यौन उत्पीड़न समेत महिलाओं के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचार से जुड़े मामले शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला एवं बाल विकास विभाग नूरपुर के कार्यकारी अधिकारी सुनीत कुमार ने बताया कि विभाग को प्राप्त अधिकतर शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया गया है. जिन मामलों में समझौता संभव नहीं हो पाया या मामला गंभीर था, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में भेजा गया ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके.

उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है.

सुनीत कुमार ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अन्याय होता है, तो वे बिना डर विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं. उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाएं सादे कागज पर लिखकर भी अपनी शिकायत कार्यालय या संरक्षण अधिकारियों को दे सकती हैं, जिससे समय रहते कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाया जा सके.

TAGS

Nurpur newsharassment caseHimachal Pradesh

Trending news

Nurpur news
नूरपुर में महिला उत्पीड़न के 55 मामले दर्ज, 39 का आपसी समझौते से निपटारा
Mansa Employees Protest
ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
PRTC Protest Punjab
ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ, 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ
Himachal governor
हिमाचल को मिला नया राज्यपाल, कविंद्र गुप्ता संभालेंगे जिम्मेदारी
Moga Sarpanch Harvinder Singh Happy
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
Barnala
50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਰ Lottery ਵਿਜੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ
Badshah
Badshah ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ; ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
Amritsar Police
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, 5 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 34 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ
Punjab Budget Session
Punjab Budget 2026 Live: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ
Punjab Police Recruitment 2026
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ