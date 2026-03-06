नूरपुर में महिला उत्पीड़न के 55 मामले दर्ज, 39 का आपसी समझौते से निपटारा

Nurpur News: नूरपुर क्षेत्र में महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग लगातार सक्रिय बना हुआ है. महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विभाग प्राप्त शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई कर रहा है.

महिला एवं बाल विकास विभाग नूरपुर के अनुसार, पिछले माह तक विभाग के पास उत्पीड़न से जुड़े कुल 55 मामले पहुंचे. इनमें से 39 मामलों का निपटारा काउंसलिंग, आपसी सहमति और समझौते के जरिए कर दिया गया है. वहीं 13 मामलों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत भेजा गया है. इसके अलावा 2 मामलों को अन्य स्थानों पर ट्रांसफर किया गया, जबकि 5 मामले अभी भी लंबित हैं.

इन शिकायतों में घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, मौखिक हिंसा, यौन उत्पीड़न समेत महिलाओं के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचार से जुड़े मामले शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला एवं बाल विकास विभाग नूरपुर के कार्यकारी अधिकारी सुनीत कुमार ने बताया कि विभाग को प्राप्त अधिकतर शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा किया गया है. जिन मामलों में समझौता संभव नहीं हो पाया या मामला गंभीर था, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में भेजा गया ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके.

उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है.

सुनीत कुमार ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अन्याय होता है, तो वे बिना डर विभाग में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं. उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाएं सादे कागज पर लिखकर भी अपनी शिकायत कार्यालय या संरक्षण अधिकारियों को दे सकती हैं, जिससे समय रहते कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाया जा सके.