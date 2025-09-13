हमीरपुर जिला में सरकारी स्कूल ककड़ियार में ऑनलाइन कक्षा के दौरान अश्लील वीडियो हुआ प्रसारित

Hamirpur News: जिला हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककडियार में ऑनलाइन कक्षा के दौरान अश्लील वीडियो प्रसारित होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस शर्मनाक घटना ने न सिर्फ छात्रों, बल्कि अभिभावकों को भी हैरान कर दिया है. मामले को लेकर ऑनलाइन कक्षा में शामिल रही छात्रा की माता ने प्रधानाचार्य के पास शिकायत दी है.

मिली जानकारी के अनुसार भारी बरसात के कारण स्कूलों में छुट्टियों के चलते स्कूल प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने का निर्देश दिया था. 4 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे हमीरपुर जिला के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका राजनीतिक शास्त्र की ऑनलाइन कक्षा ले रही थी. इसी दौरान करीब 11:15 बजे कक्षा के ही एक छात्र ने इसी ऑनलाइन क्लास में अश्लील वीडियो प्रसारित कर दी.

अचानक हुई इस हरकत से छात्र-छात्राओं में हडक़ंप मच गया. अश्लील वीडियो को देख छात्रा ने तुंरत ही ऑनलाइन क्लास से लेफ्ट करते हुए पूरी जानकारी परिवार को दी. जिसके बाद मामले की शिकायत संबंधित टीचर सहित प्रधानाचार्य को दी. बावजूद इसके आज दिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही शरारती बच्चें का पता किया है.

जब इसके बारे टीचर से पूछताछ की गई, तो टीचर ने इस मामले को न बढ़ाने की बात कही. मौखिक शिकायत के बाद इस मामले को लेकर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रा की माता ने लिखित में पुलिस प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी. अब इस मामले को लेकर स्कूल प्रशासन द्वारा इसी शिकायत को पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया गया. हैरानी की बात यह है कि स्कूल प्रशासन इस मामले को पूरी तरह रफा दफा करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब पुलिस द्वारा इस मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. जिसके तहत ऑनलाइन कक्षा ले रही शिक्षिका के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षा में मौजूद रहे बच्चों से भी पूछताछ की जाएगी.

वहीं छात्र की माता रीना ने बताया बताया था कि इस मामले को लेकर स्कूल की लेक्चरर और प्रधानाचार्य को शिकायत की गई लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही स्कूल की तरफ से नहीं की गई और इस घटना को रफा दफा करने की कोशिश किया जा रहा है.

वहीं अभिभावक रीना शर्मा ने मांग की है कि जिस किसी ने भी यह हरकत की है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. वही अभिभावक करीना शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर उनकी बेटी को स्कूल में प्रताड़ित किया जा रहा है. जिसके चलते उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत भी दी है.

वहीं इस मामले को लेकर स्कूल प्रधानाचार्य अंजली शर्मा ने बताया कि जिस दिन शिकायत आई थी. जिसके चलते स्कूल खुलने पर अनुशासन कमेटी द्वारा जांच की गई लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है उसके बाद शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत दी और पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया है.