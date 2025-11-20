Advertisement
सिरमौर के गिरिपार में बूढ़ी दिवाली की धूम, मशाल यात्राओं से गूंजे गांव

सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में बूढ़ी दीवाली धूमधाम के साथ मनाई जा रही है. गिरिपार के कई  इलाकों में यह पर्व दो से तीन दिनों तक मनाया जाता है. देश भर में मनाए जाने वाली दिवाली के ठीक 1 महीने बाद यहां बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:50 PM IST

Nahan News: सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में सदियों पुरानी परंपरा ‘बूढ़ी दिवाली’ इस बार भी पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है. देश में दिवाली के एक महीने बाद मनाया जाने वाला यह पर्व यहां 2 से 3 दिनों तक चलता है और इलाके के हर गांव में विशेष उत्साह देखा जाता है.

सुबह 4 बजे निकाली गई पारंपरिक मशाल यात्रा
बूढ़ी दिवाली की मुख्य परंपरा के तौर पर आज तड़के करीब 4 बजे कई गांवों में मशाल यात्राएं निकाली गईं. गांव के मंदिर परिसरों से शुरू होकर पूरे गांव की परिक्रमा करने वाली यह यात्रा वापस मंदिर में आकर समाप्त होती है.

विशेष बात यह है कि मशाल यात्रा में केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं और इसे बुरी शक्तियों के दहन व नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक माना जाता है. स्थानीय निवासियों के अनुसार यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है.

प्रवासी ग्रामीण भी लौटते हैं अपने गांव
ग्रामीणों ने बताया कि जो लोग नौकरी या कामकाज के चलते गांव से बाहर रहते हैं, वे भी बूढ़ी दिवाली के लिए विशेष रूप से घर लौटते हैं. इस त्योहार को लेकर लोगों में गहरा उत्साह रहता है और इसे पूरे परिवार व रिश्तेदारों के साथ मिलकर मनाया जाता है.

पारंपरिक व्यंजनों की महक से महक उठे घर
बूढ़ी दिवाली के दौरान पहाड़ी व्यंजनों की विशेष भूमिका रहती है. घरों में स्थानीय सामग्री से बने अलग-अलग पारंपरिक पकवान तैयार किए जाते हैं, जिन्हें मिलजुलकर खाने का आनंद लिया जाता है. यह पर्व न सिर्फ धार्मिक, बल्कि सामाजिक मेलजोल का भी महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है.

रासा नृत्य बना आकर्षण का केंद्र
गिरिपार क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली पर आयोजित रासा नृत्य इस पर्व का मुख्य आकर्षण है. पुरुषों द्वारा किए जाने वाले इस पारंपरिक नृत्य में ढोल-नगाड़ों की ताल पर अनोखी लय दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं. यह आयोजन यहां की समृद्ध पहाड़ी संस्कृति का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है.

 

