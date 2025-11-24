28 नवंबर को तपोवन में जल शक्ति विभाग के एमटीएस व पैरा वर्करों का शक्ति प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी

Mandi News: हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के एमटीएस और पैरा वर्कर 28 नवंबर को धर्मशाला स्थित तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से स्थायी पॉलिसी और न्यूनतम वेतन की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है.

कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित मंडी बैठक में आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया और सरकार को कठोर चेतावनी जारी की गई.

“68 बार मांग पत्र सौंपा, फिर भी सरकार खामोश” – कर्मचारियों का आरोप

संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि अब तक वे सरकार को 68 बार मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन किसी भी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई. कर्मचारियों का आरोप है कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा कैबिनेट में मुद्दा उठाने का आश्वासन भी धरातल पर नजर नहीं आ रहा.

निराश और आहत कर्मचारी अब आर-पार की लड़ाई को तैयार हैं.

शक्ति प्रदर्शन के बाद अगला कदम—शिमला में सरकार का घेराव

मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यदि 28 नवंबर को तपोवन में शक्ति प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो अगला चरण शिमला में सरकार का घेराव होगा. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी सरकार को दोबारा मांग पत्र भी सौंपेंगे.

“सत्ता में आने से पहले किए वादे भूली सरकार” – पैरा वर्कर यूनियन

जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को 58 साल तक स्थायी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब कर्मचारी वर्ग की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि कोरोना काल से लेकर हालिया आपदाओं तक, कर्मचारियों ने बिना रुके सेवाएं दीं, मगर आज उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है. अब आंदोलन ही उनका अंतिम विकल्प बचा है.