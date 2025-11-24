Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3016696
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

28 नवंबर को तपोवन में जल शक्ति विभाग के एमटीएस व पैरा वर्करों का शक्ति प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी

पिछले कई सालों से जल शक्ति विभाग में कार्यरत एमटीएस व पैरा वर्करों ने स्थाई पॉलिसी और न्यूनतम वेतन की मांगे पूरी न होने पर धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सुक्खू सरकार का घेराव करने का मन बना लिया है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:50 PM IST

Trending Photos

28 नवंबर को तपोवन में जल शक्ति विभाग के एमटीएस व पैरा वर्करों का शक्ति प्रदर्शन, सरकार को चेतावनी

Mandi News: हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के एमटीएस और पैरा वर्कर 28 नवंबर को धर्मशाला स्थित तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से स्थायी पॉलिसी और न्यूनतम वेतन की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है.

कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित मंडी बैठक में आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया और सरकार को कठोर चेतावनी जारी की गई.

“68 बार मांग पत्र सौंपा, फिर भी सरकार खामोश” – कर्मचारियों का आरोप
संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि अब तक वे सरकार को 68 बार मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन किसी भी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई. कर्मचारियों का आरोप है कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा कैबिनेट में मुद्दा उठाने का आश्वासन भी धरातल पर नजर नहीं आ रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

निराश और आहत कर्मचारी अब आर-पार की लड़ाई को तैयार हैं.

शक्ति प्रदर्शन के बाद अगला कदम—शिमला में सरकार का घेराव
मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यदि 28 नवंबर को तपोवन में शक्ति प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो अगला चरण शिमला में सरकार का घेराव होगा. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी सरकार को दोबारा मांग पत्र भी सौंपेंगे.

“सत्ता में आने से पहले किए वादे भूली सरकार” – पैरा वर्कर यूनियन
जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को 58 साल तक स्थायी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब कर्मचारी वर्ग की मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि कोरोना काल से लेकर हालिया आपदाओं तक, कर्मचारियों ने बिना रुके सेवाएं दीं, मगर आज उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है. अब आंदोलन ही उनका अंतिम विकल्प बचा है.

TAGS

Jal Shakti Departmentmandi newsHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Cabinet
हिमाचल कैबिनेट ने लिया पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला, समय पर चुनाव फिर मुश्किल
Punjab Vidhan Sabha News
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ' ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
89 years old Dharmendra
Dharmendra ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਆਈਆਂ ਨਜ਼ਰ
Punjab Vidhan Sabha
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ
Dharmendra Death
Dharmendra ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 'Ikkis' ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ
Dharmendra Net Worth
Dharmendra Net Worth: ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਧਰਮਿੰਦਰ
Dharmendra Death
Dharmendra Death: ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ Video
Dharmendra
Dharmendra: 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨ ਬਿਮਾਰ
Gold price today
ਵਿਆਹ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ
Maruti Alto
ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ 5-ਸੀਟਰ ਕਾਰ