विजयदशमी पर जे.पी. नड्डा ने धौलरा में की पूजा-अर्चना, गोविंद सागर झील में किया मूर्ति विसर्जन

Bilaspur News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अपने गृह जिला बिलासपुर के दौरे पर हैं. दौरे के दूसरे दिन विजयदशमी के अवसर पर उन्होंने परिवार सहित धौलरा स्थित बाबा नाहर सिंह मंदिर में पूजा-अर्चना की और दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में शामिल हुए.

बाबा नाहर सिंह मंदिर से लुहनु घाट तक निकाली गई शोभा यात्रा में भाजपा नेताओं, विधायकों और स्थानीय लोगों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया. लुहनु मैदान पहुंचकर नड्डा ने मां भगवती व भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना की. इसके बाद मोटरबोट के माध्यम से गोविंद सागर झील में मूर्तियों का विसर्जन किया गया.

इस अवसर पर जे.पी. नड्डा ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां दुर्गा शक्ति का स्वरूप हैं, जिन्होंने असुरी शक्तियों का नाश किया. उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की कि वे सबको ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे देश में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे. नड्डा ने कहा कि "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र से देश आगे बढ़ेगा और समाज में खुशहाली व तरक्की होगी.