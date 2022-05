विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, सीएम ने दी जानकारी

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे फहराने और दीवारों पर खालिस्तान के नारे लिखने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है.

रोपड़ से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस द्वारा गठित की गई एसआईटी द्वारा पंजाब के रोपड़ से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले की पुष्टि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कर दी गई है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम हरवीर सिंह है और वे रोपड़ का रहने वाला बताया जा रहा है.

Delhi | Khalistan flags were put outside Himachal Pradesh Vidhan Sabha (at Dharamshala). One out of the two people who did that has been arrested just a few hours ago: Himachal Pradesh CM Jairam Thakur pic.twitter.com/ufrA94nwRm

