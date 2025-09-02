Himachal Assembly: हिमाचल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा! देहरा उपचुनाव के दौरान गलत तरीक़े से वित्तीय लाभ देने के आरोप

Himachal Assembly: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के बारहवें दिन फिर हंगामा देखने को मिला. BJP विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार सदन से जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है. विधायक आशीष शर्मा ने जो सवाल पूछा था, उन्हें उसका जवाब RTI से मिल गया लेकिन सदन में सरकार जवाब नहीं दे रही है.

आशीष शर्मा ने इस संबंध में RTI का जवाब सदन के पटल पर रखा. इसी आधार पर विपक्ष ने सप्लीमेंट सवाल मांगा, लेकिन उन्हें सप्लीमेंट सवाल पूछने का मौक़ा नहीं मिला. इसके बाद विपक्ष हंगामा करते हुए सदन से बाहर आ गया. आशीष शर्मा ने सवाल पूछा गया था कि 1 जून, 2024 से 10 जुलाई, 2024 तक देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत महिला मंडलों को कांगड़ा बैंक ने कितनी धनराशि जारी की और कितने महिला मंडलों को कितनी धनराशि जारी हुई है.

सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इतिहास में पहली बार विधानसभा सचिवालय की ओर से स्वीकार करने के बाद प्रश्न का विलोप कर दिया. उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है और विधानसभा सचिवालय पर सरकार का दबाव है. इसी सवाल पर RTI में सूचना मिल गई है, लेकिन सरकार सदन में सूचना देने से बच रही है.

जयराम ठाकुर ने सरकार पर भ्रष्टाचार और देहरा उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए. जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में आचार संहिता के दौरान 68 महिला मंडलों के खाते में 50-50 हजार डाले गए. इसके अलावा 1 हजार महिलाओं के खाते में 4500 रुपये चुनाव के दौरान डाले गए. जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका परिणाम भी देखने को मिला है, मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं.

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के संरक्षण में हुआ. प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक मुख्यमंत्री के अधीन है और पैसा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से महिलाओं को दिया गया. जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना बेहद गंभीर है.