Himachal Assembly: हिमाचल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा! देहरा उपचुनाव के दौरान गलत तरीक़े से वित्तीय लाभ देने के आरोप
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2905933
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Himachal Assembly: हिमाचल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा! देहरा उपचुनाव के दौरान गलत तरीक़े से वित्तीय लाभ देने के आरोप

Himachal Assembly: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के बारहवें दिन फिर हंगामा देखने को मिला. BJP विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार सदन से जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:12 PM IST

Trending Photos

Himachal Assembly: हिमाचल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा! देहरा उपचुनाव के दौरान गलत तरीक़े से वित्तीय लाभ देने के आरोप

Himachal Assembly: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के बारहवें दिन फिर हंगामा देखने को मिला. BJP विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार सदन से जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है. विधायक आशीष शर्मा ने जो सवाल पूछा था, उन्हें उसका जवाब RTI से मिल गया लेकिन सदन में सरकार जवाब नहीं दे रही है.

आशीष शर्मा ने इस संबंध में RTI का जवाब सदन के पटल पर रखा. इसी आधार पर विपक्ष ने सप्लीमेंट सवाल मांगा, लेकिन उन्हें सप्लीमेंट सवाल पूछने का मौक़ा नहीं मिला. इसके बाद विपक्ष हंगामा करते हुए सदन से बाहर आ गया. आशीष शर्मा ने सवाल पूछा गया था कि 1 जून, 2024 से 10 जुलाई, 2024 तक देहरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत महिला मंडलों को कांगड़ा बैंक ने कितनी धनराशि जारी की और कितने महिला मंडलों को कितनी धनराशि जारी हुई है.

सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इतिहास में पहली बार विधानसभा सचिवालय की ओर से स्वीकार करने के बाद प्रश्न का विलोप कर दिया. उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है और विधानसभा सचिवालय पर सरकार का दबाव है. इसी सवाल पर RTI में सूचना मिल गई है, लेकिन सरकार सदन में सूचना देने से बच रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

जयराम ठाकुर ने सरकार पर भ्रष्टाचार और देहरा उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए. जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में आचार संहिता के दौरान 68 महिला मंडलों के खाते में 50-50 हजार डाले गए. इसके अलावा 1 हजार महिलाओं के खाते में 4500 रुपये चुनाव के दौरान डाले गए. जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका परिणाम भी देखने को मिला है, मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं.

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के संरक्षण में हुआ. प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक मुख्यमंत्री के अधीन है और पैसा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से महिलाओं को दिया गया. जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना बेहद गंभीर है.

TAGS

Himachal AssemblyDehra by-electionhindi news

Trending news

Paonta Sahib news
लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने से देहरादून चंडीगढ़ एनएच 07 बंद
Tarn Taran News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ; ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ
Punjab Flood news
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣੇ
Nalagarh news
नालागढ़ के रामशहर-साई-बद्दी मार्ग पर भारी बारिश का कहर; करोड़ों का नुकसान
Muktsar News
ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Harmeet Pathanmajra Arrested
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Yudh Nashian Virudh
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ: 1129 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 27,796 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ
Himachal Pradesh
दो दिन से लगातार बारिश से बेहाल हिमाचल; कई हाईवे बंद, स्कूल-कॉलेज आज बंद
Ferozepur news
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰी
Himachal Pradesh
हिमाचल में मानसून के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 326 हुई
;