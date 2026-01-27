Advertisement
हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी; इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी. 40–60 किमी रफ्तार से तेज हवाएं, ओलावृष्टि की चेतावनी. मनाली-बंजार में स्कूल-कॉलेज बंद. पूरी जानकारी पढ़ें.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:25 AM IST

हिमाचल में भारी बारिश-बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी; इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. मौसम विभाग ने आज प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेशभर में बारिश-बर्फबारी की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड और बढ़ेगी.

गौरतलब है कि इससे पहले 23 जनवरी को हुई भारी बारिश-बर्फबारी से लंबे समय से चला आ रहा ड्राई स्पेल टूटा था, जिससे किसानों और बागवानों को राहत मिली थी. लेकिन अब एक बार फिर खराब मौसम के चलते जनजीवन प्रभावित होने के आसार हैं.

इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के मुताबिक लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चंबा और किन्नौर जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है.

तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही बिजली गिरने और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है.
सोलन और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के भी आसार हैं. भारी बारिश-बर्फबारी के चलते प्रदेश में शीतलहर (कोल्ड वेव) का असर भी देखने को मिल सकता है.

आज यहां बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए कुल्लू जिले के मनाली और बंजार क्षेत्र में सभी शिक्षण संस्थान आज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.
डीसी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बताया कि बीते दिनों की बारिश-बर्फबारी के बाद जिले में अभी भी 65 सड़कें बंद पड़ी हैं. हालांकि बीआरओ और एनएचएआई द्वारा सड़कों को बहाल करने का काम जारी है, लेकिन कई लिंक रोड अभी भी बंद हैं. सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई है और मनाली की ओर यातायात धीमा बना हुआ है.

प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील
मौसम विभाग के अनुसार भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने, बिजली और पेयजल आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना हुआ है. प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है और पर्यटकों व स्थानीय लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

आगे कैसा रहेगा मौसम?
28 जनवरी: ऊंचाई व मध्यम पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी
29 जनवरी: पूरे प्रदेश में मौसम साफ
30 जनवरी: ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना
31 जनवरी: कुछ स्थानों पर हल्की बारिश-बर्फबारी
1 फरवरी: ऊंचाई और मध्य पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के आसार

