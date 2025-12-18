बिलासपुर के प्रगतिशील बागवान पद्मश्री हरिमन शर्मा को मिलेगी मानद पीएचडी उपाधि

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के प्रगतिशील बागवान और पद्मश्री सम्मानित हरिमन शर्मा को मानद पीएचडी (ऑनरेरी डॉक्टरेट) की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा. यह उपाधि महात्मा ज्योति राव फुले विश्वविद्यालय (एमजेआरपी), जयपुर द्वारा 21 दिसंबर को आचरोल स्थित कैंपस में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान प्रदान की जाएगी.

हरिमन शर्मा को यह सम्मान गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में सेब की सफल पैदावार के लिए विकसित की गई पेटेंट किस्म HRMN-99 के लिए दिया जा रहा है. इस किस्म के सेब के पौधे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले इलाकों में भी बेहतरीन उत्पादन दे रहे हैं. अब तक देश के 29 राज्यों में करीब 17 लाख पौधे रोपे जा चुके हैं.

गौरतलब है कि हरिमन शर्मा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था. विश्वविद्यालय की चयन समिति ने देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्वों को मानद डॉक्टरेट देने का निर्णय लिया है, जिसमें हरिमन शर्मा का नाम भी शामिल है.

21 दिसंबर को होने वाले दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और शोधार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी, वहीं मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से भी सम्मानित किया जाएगा.

इस सम्मान पर खुशी जताते हुए हरिमन शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने बताया कि HRMN-99 की सफलता के बाद अब वे आड़ू, प्लम और खुबानी जैसी फसलों की उन्नत किस्मों पर काम कर रहे हैं, ताकि देशभर में किसानों को बेहतर उत्पादन का लाभ मिल सके.