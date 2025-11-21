एसिड अटैक में बुआ को खोने का दर्द, भतीजे की सीधी पुकार—“सीएम सुक्खू, हत्यारे को ऐसी सज़ा दें जो मिसाल बने”

Mandi News: मंडी शहर में एसिड अटैक की शिकार ममता की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. बीती रात PGI चंडीगढ़ में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार सदमे में है. अस्पतालों के चक्कर काटते-काटते टूट चुका यह परिवार अब एक ही मांग कर रहा है—न्याय.

“बुआ को बचाने की हर कोशिश की… अब बस न्याय चाहिए” — भतीजा केशु राजपूत

15 नवंबर को हमले के बाद ममता को मंडी जिला अस्पताल से नेरचौक मेडिकल कॉलेज रैफर किया गया. हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्स बिलासपुर ले जाया गया और फिर उसी रात PGI चंडीगढ़. परिवार ने हर संभव इलाज कराया, लेकिन एसिड की गंभीर जली चोटों के चलते ममता ज़िंदगी की लड़ाई हार गईं.

भावुक भतीजे केशु राजपूत ने कहा,

“हम बुआ जी को बचा नहीं पाए… पर उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दरिंदे को ऐसी सज़ा मिले जो आने वाले समय में किसी और ममता की जान न ले सके. मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन है—इस कातिल पर कोई नरमी न बरती जाए.”

प्रदेश में शोक और रोष—“यह हादसा नहीं, हत्या है”

ममता की मौत ने मंडी शहर, खासकर वार्ड नंबर-9 को गहरे शोक में डुबो दिया है. स्थानीय लोग इसे “सोची-समझी हत्या” बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं पर ऐसे क्रूर हमलों को रोकने के लिए कितनी कड़ी कार्रवाइयों की ज़रूरत है.

परिवार का भी साफ आरोप है कि यह किसी हादसे का परिणाम नहीं बल्कि योजनाबद्ध हत्या है. परिवार का कहना है: “जिसने बुआ की जान ली वह इंसान नहीं, जानवर है. उसे ऐसी सज़ा मिले कि भविष्य में कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके.”

मंडी में पसरा मातम, आज होगा अंतिम संस्कार

देर रात जब ममता का पार्थिव शरीर मंडी पहुंचा, तो परिवार और स्थानीय लोग फूट-फूटकर रो पड़े. पूरे शहर में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई. ममता का अंतिम संस्कार आज हनुमान घाट, मंडी में किया जाएगा.