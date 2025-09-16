पाकिस्तान बेवजह बना रहा मुद्दा, नियमों के तहत होगी कार्रवाई- बोले ICC अध्यक्ष अरुण धूमल

Hamirpur News: हमीरपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान आईसीसी अध्यक्ष और पूर्व बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने भारत-पाकिस्तान मैच के बाद हुए घटनाक्रम को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा उठाए जा रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा मैच रेफरी को बर्खास्त करने की जो मांग की जा रही है, उसका निपटारा आईसीसी के नियमों के अनुसार ही किया जाएगा. अरुण धूमल ने कहा, “मैच समाप्त हो चुका है, ऐसे में अब इस मुद्दे को तूल देना उचित नहीं है. यदि किसी को लगता है कि गलती हुई है तो आईसीसी नियमों के तहत कार्रवाई करेगी.”

महिला खिलाड़ियों को बराबर राशि देने का स्वागत

आईसीसी द्वारा महिला चैंपियंस को पुरुषों के बराबर पुरस्कार राशि देने के निर्णय का स्वागत करते हुए अरुण धूमल ने कहा कि यह खेलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि आईपीएल वूमेन लीग पहले से ही महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के बराबर राशि प्रदान कर रही है, और अब आईसीसी ने भी इसे मान्यता दी है.

भारत-पाकिस्तान मुकाबलों पर स्पष्टता

भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय मैचों को लेकर उठे विवाद पर उन्होंने कहा कि अब मैच समाप्त हो चुका है, ऐसे में इस मुद्दे को बढ़ावा देना उचित नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दो देशों के बीच राजनीतिक कारणों से द्विपक्षीय मैच न होना अलग बात है, लेकिन आईसीसी के नियमों के तहत सभी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में टीमों को एक साथ खेलना ही होता है. वीजा से जुड़े निर्णय पूरी तरह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और बीसीसीआई भारत सरकार के निर्णय का सम्मान करता है.