पंचायतें भंग होते ही बड़ा बदलाव! अब सचिव करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन

Nurpur News: प्रदेश में 31 दिसंबर के बाद पंचायतों के भंग होने के साथ ही पंचायती व्यवस्था में अहम प्रशासनिक बदलाव लागू कर दिए गए हैं. सरकार के ताजा निर्देशों के तहत अब ग्राम पंचायतों से जुड़े कार्यों, जिनमें चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन भी शामिल है, की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों को सौंपी गई है.

पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्रशासनिक समितियों का गठन कर दिया है, जो पंचायत स्तर पर आवश्यक कार्यों की निगरानी करेंगी. इस संबंध में सरकार और संबंधित विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

सत्यापन प्रक्रिया को लेकर निर्देश स्पष्ट

प्रशासन ने बताया कि नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए स्थानीय थाना प्रभारियों के साथ भी समन्वय स्थापित कर लिया गया है, ताकि चरित्र प्रमाण पत्र के सत्यापन में किसी तरह की अड़चन न आए.

सरकारी आदेशों के अनुसार, चूंकि पंचायतें भंग हो चुकी हैं, इसलिए अब यह कार्य पंचायत सचिव करेंगे। यदि किसी नागरिक को सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो वह प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष या संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय से संपर्क कर सकता है.

पारदर्शिता और सुविधा का दावा

प्रशासन का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पंचायती स्तर पर पारदर्शिता बनी रहेगी और आम लोगों को प्रमाण पत्रों से जुड़े कार्यों में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. सरकार का दावा है कि प्रशासनिक समितियों और सचिवों के माध्यम से पंचायत संबंधी सेवाएं पहले की तरह सुचारू रूप से जारी रहेंगी.