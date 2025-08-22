14 घंटे के हाईटेक रेस्क्यू से गौ माता सुरक्षित, जयकारों से गूंजी श्री रेणुका जी घाटी

Paonta Sahib News: इस जोखिम भरे अभियान में गृह रक्षा कंपनी श्री रेणुका जी के कमांडर सुरेश कुमार और उनकी टीम ने भी आवश्यक उपकरण और सहयोग दिया. धीरे-धीरे रस्सियों की मदद से गाय को नीचे नदी में उतारा गया और दूसरी ओर सुरक्षित पहुंचाया गया.
Paonta Sahib News: श्री रेणुका जी क्षेत्र के खराटुवा कुंड के पास ढांग में पिछले सात दिन से भूखी-प्यासी फंसी गौ माता को आखिरकार 14 घंटे चले हाईटेक रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह साहसिक अभियान न सिर्फ इंसानियत बल्कि आस्था की भी अद्भुत मिसाल बन गया.
सात दिन से ढांग में फंसी थी गाय
मामला खराटुवा कुंड गांव के समीप नदी किनारे का है। यहां जंगल में चरने गई एक गाय अचानक फिसलकर ढलान में फंस गई. सौभाग्य से वह सीधे गहरे कुंड में नहीं गिरी, लेकिन गहरी नदी और खड़ी ढांग के बीच फंसी इस बेबस गाय के लिए निकल पाना नामुमकिन हो गया. बेजुबान पशु लगभग एक सप्ताह तक भूखा-प्यासा इसी स्थिति में फंसा रहा.
समिति ने लिया हाईटेक उपाय
मां रेणुका जी सेवा समिति को जानकारी मिलते ही सदस्य मौके पर पहुंचे. स्थिति का जायजा लेने पर पाया गया कि वहां तक सीधा पहुंचना बेहद कठिन है। तब निर्णय लिया गया कि ड्रोन की मदद से मजबूत रस्सियां दूसरी तरफ भेजी जाएंगी. समिति के कुछ नवयुवक रस्सियों के सहारे ढलान तक उतरे और दूसरी ओर से ड्रोन के जरिए मोटी रस्सी पहुंचाई गई.
गृह रक्षा कंपनी का सहयोग
इस जोखिम भरे अभियान में गृह रक्षा कंपनी श्री रेणुका जी के कमांडर सुरेश कुमार और उनकी टीम ने भी आवश्यक उपकरण और सहयोग दिया. धीरे-धीरे रस्सियों की मदद से गाय को नीचे नदी में उतारा गया और दूसरी ओर सुरक्षित पहुंचाया गया.
खुशियों से गूंजा इलाका
करीब 14 घंटे तक चले इस जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल होते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई. मौके पर मौजूद लोगों ने “गौ माता की जय” के गगनभेदी जयकारे लगाए और पूरी घाटी गूंज उठी.