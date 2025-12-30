Advertisement
पांवटा साहिब के डोबरी सालवाला पंचायत प्रधान पर 72 लाख घोटाले के आरोप, जांच तेज

डोबरी सालवाला पंचायत में 72 लाख रुपये के कथित घोटाले की जांच तेज. पंचायत प्रधान प्रेम सिंह पर निर्माण सामग्री के दुरुपयोग और फर्जी बिल के आरोप, जांच अधिकारी द्विज गोयल ने स्थल पर जांच शुरू कर दी.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:58 PM IST

पांवटा साहिब के डोबरी सालवाला पंचायत प्रधान पर 72 लाख घोटाले के आरोप, जांच तेज

Paonta Sahib News: पांवटा साहिब विकास खंड की डोबरी सालवाला पंचायत में करीब 72 लाख रुपये के कथित घोटाले को लेकर जांच तेज कर दी गई है. पंचायत के उपप्रधान अमर सिंह की शिकायत के बाद उपायुक्त सिरमौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है.

शिकायत में पंचायत प्रधान प्रेम सिंह पर निर्माण कार्यों में अनियमितताओं, फर्जी बिलों और सरकारी सामग्री के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उपप्रधान ने निदेशक पंचायत राज विभाग और उपायुक्त सिरमौर को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि निर्माण सामग्री की खरीद और ढुलाई में फर्जी बिल तैयार किए गए और सरकारी सामग्री का इस्तेमाल निजी निर्माण कार्य में किया गया.

जांच के लिए प्रोबेशनरी IAS द्विज गोयल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. जांच समिति ने पंचायत घर और पंचायत क्षेत्र का दौरा कर दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है. इस दौरान शिकायतकर्ता और आरोपित प्रधान दोनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं.

वहीं, आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंचायत प्रधान प्रेम सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि इस तरह की शिकायतों के आधार पर पहले भी कई बार जांच हो चुकी है.

जांच अधिकारी द्विज गोयल ने बताया कि पहले दस्तावेजों की जांच की गई है और अब मौके पर जाकर किए गए कार्यों का सत्यापन किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट उपायुक्त सिरमौर को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

TAGS

Paonta Sahib newsfraud newsHimachal Pradesh

