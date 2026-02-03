Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3096716
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

पांवटा साहिब में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दुर्लभ प्रजाति के शिकार सहित शिकारी गिरफ्तार

पांवटा साहिब वन मंडल ने बार्किंग डियर (कक्कड़) के शिकार में शामिल आरोपी को शिकार और हथियार सहित गिरफ्तार किया, आरोपी पुलिस के हवाले.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 03, 2026, 04:48 PM IST

Trending Photos

पांवटा साहिब में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दुर्लभ प्रजाति के शिकार सहित शिकारी गिरफ्तार

Paonta Sahib News: पांवटा साहिब वन मंडल की टीम ने दुर्लभ वन्यजीवों के शिकार में संलिप्त एक शिकारी को रंगे हाथों दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी ने बार्किंग डियर (कक्कड़) का शिकार कर उसे बेचने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन उससे पहले ही वन विभाग ने उसे पकड़ लिया.

घर से बरामद हुआ शिकार और हथियार
पकड़े गए शिकारी की पहचान किशनकोट निवासी दर्शन लाल के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार आरोपी ने बीते दिन पांवटा साहिब वन मंडल क्षेत्र के कुकड़ोवाला इलाके में लाइसेंसी बंदूक से बार्किंग डियर का शिकार किया. शिकार के बाद उसने मृत हिरण को जंगल में सूखे पत्तों के नीचे छिपा दिया था और मौका मिलते ही उसे घर ले आया.

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी
वन विभाग को आरोपी की गतिविधियों को लेकर लंबे समय से सूचनाएं मिल रही थीं. बीते दिन पुख्ता गुप्त सूचना के आधार पर सहायक अरण्यपाल आदित्य शर्मा और वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपी के घर पर दबिश दी. इस दौरान टीम ने बार्किंग डियर के अवशेष, शिकार में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक और अन्य सामान बरामद किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस को सौंपा गया आरोपी
वन विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया है. उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। विभाग ने इस मामले में वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

संरक्षित प्रजाति है बार्किंग डियर
सहायक अरण्यपाल आदित्य शर्मा ने बताया कि बार्किंग डियर (कक्कड़) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 (Schedule-I) में शामिल संरक्षित प्रजाति है. इसके शिकार पर सख्त कानूनी प्रावधान हैं और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है.

TAGS

Paonta Sahib newsbarking deerillegal huntingHimachal Pradesh

Trending news

Lok Sabha
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼, ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਔਜਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 8 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ
Kullu News
इंस्टाग्राम पर विदेशी लड़की से टूटी दोस्ती, कुल्लू में नाबालिग ने ली अपनी जान
Gurdaspur News
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 36 ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ
Baggage Rules 2026
NRI ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਡਿਊਟੀ-ਫਰੀ ਸੀਮਾ ਵਧੀ, ਹੁਣ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜਵੇਲਰੀ
Punjab anti drug campaign
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ
Bikram Singh Majithia
ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ?
petrol diesel prices decrease
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ!
petrol diesel prices decrease
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ!
Supreme Court WhatsApp case
SC ਦੀ WhatsApp–Meta ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ, ਕਿਹਾ- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ Privacy ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
World Cup 2026
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ World Cup 2026...ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪਲਾਨ