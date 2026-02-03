पांवटा साहिब में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दुर्लभ प्रजाति के शिकार सहित शिकारी गिरफ्तार

Paonta Sahib News: पांवटा साहिब वन मंडल की टीम ने दुर्लभ वन्यजीवों के शिकार में संलिप्त एक शिकारी को रंगे हाथों दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी ने बार्किंग डियर (कक्कड़) का शिकार कर उसे बेचने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन उससे पहले ही वन विभाग ने उसे पकड़ लिया.

घर से बरामद हुआ शिकार और हथियार

पकड़े गए शिकारी की पहचान किशनकोट निवासी दर्शन लाल के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार आरोपी ने बीते दिन पांवटा साहिब वन मंडल क्षेत्र के कुकड़ोवाला इलाके में लाइसेंसी बंदूक से बार्किंग डियर का शिकार किया. शिकार के बाद उसने मृत हिरण को जंगल में सूखे पत्तों के नीचे छिपा दिया था और मौका मिलते ही उसे घर ले आया.

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी

वन विभाग को आरोपी की गतिविधियों को लेकर लंबे समय से सूचनाएं मिल रही थीं. बीते दिन पुख्ता गुप्त सूचना के आधार पर सहायक अरण्यपाल आदित्य शर्मा और वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपी के घर पर दबिश दी. इस दौरान टीम ने बार्किंग डियर के अवशेष, शिकार में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक और अन्य सामान बरामद किया.

पुलिस को सौंपा गया आरोपी

वन विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया है. उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। विभाग ने इस मामले में वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है.

संरक्षित प्रजाति है बार्किंग डियर

सहायक अरण्यपाल आदित्य शर्मा ने बताया कि बार्किंग डियर (कक्कड़) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 (Schedule-I) में शामिल संरक्षित प्रजाति है. इसके शिकार पर सख्त कानूनी प्रावधान हैं और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है.