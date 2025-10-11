पांवटा साहिब में पत्नी को गाली देने पर दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारा

Paonta Sahib News: पुलिस जांच के अनुसार, बीती रात दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शराब पी रहे थे. इसी दौरान झगड़ा हुआ. बताया जा रहा है कि राम रक्षा ने रघु की पत्नी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, जिससे रघु गुस्से में आ गया.
Paonta Sahib News: करवाचौथ की रात पांवटा साहिब की हिमुडा कालोनी में एक दर्दनाक घटना घटी. यहां रघु नामक व्यक्ति ने अपने साथी राम रक्षा को लोहे की रॉड से पीट-पीट कर हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, दोनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे और स्थानीय कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे.
पुलिस जांच के अनुसार, बीती रात दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शराब पी रहे थे. इसी दौरान झगड़ा हुआ. बताया जा रहा है कि राम रक्षा ने रघु की पत्नी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, जिससे रघु गुस्से में आ गया. झगड़े के दौरान दोनों के बीच छीना-झपटी हुई और रघु ने लोहे की रॉड छीनकर राम रक्षा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इसके कारण राम रक्षा की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद रघु मौके से फरार हो गया, जबकि उनका तीसरा साथी तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में लोहे की रॉड भी बरामद की गई. रघु को साथी मजदूर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए.
स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे और लंबे समय से पांवटा साहिब में काम कर रहे थे. घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.