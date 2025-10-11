Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2957536
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

पांवटा साहिब में पत्नी को गाली देने पर दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारा

Paonta Sahib News: पुलिस जांच के अनुसार, बीती रात दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शराब पी रहे थे. इसी दौरान झगड़ा हुआ. बताया जा रहा है कि राम रक्षा ने रघु की पत्नी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, जिससे रघु गुस्से में आ गया. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:56 PM IST

Trending Photos

पांवटा साहिब में पत्नी को गाली देने पर दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतारा

Paonta Sahib News: करवाचौथ की रात पांवटा साहिब की हिमुडा कालोनी में एक दर्दनाक घटना घटी. यहां रघु नामक व्यक्ति ने अपने साथी राम रक्षा को लोहे की रॉड से पीट-पीट कर हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, दोनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे और स्थानीय कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करते थे.

पुलिस जांच के अनुसार, बीती रात दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर शराब पी रहे थे. इसी दौरान झगड़ा हुआ. बताया जा रहा है कि राम रक्षा ने रघु की पत्नी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, जिससे रघु गुस्से में आ गया. झगड़े के दौरान दोनों के बीच छीना-झपटी हुई और रघु ने लोहे की रॉड छीनकर राम रक्षा पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इसके कारण राम रक्षा की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद रघु मौके से फरार हो गया, जबकि उनका तीसरा साथी तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में लोहे की रॉड भी बरामद की गई. रघु को साथी मजदूर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निवासी थे और लंबे समय से पांवटा साहिब में काम कर रहे थे. घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है और पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

TAGS

Paonta Sahib newsfriend kills friendHimachal news

Trending news

Barbados
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 68ਵੀਂ ਸੀ.ਪੀ.ਏ. ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
Ludhiana
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
Nahan news
नाहन में बिजली बोर्ड पेंशनरों ने सरकार से लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की उठाई मांग
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana
PM मोदी ने की 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' की शुरुआत, बिलासपुर हिमाचल का एकमात्र जिला
ASHA workers
त्योहारों के मौसम में आर्थिक तंगी से जूझ रहीं आशा वर्कर्स, 5 महीने से नहीं मिला वेतन
Sultanpur Lodhi
ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ
moga news
ਮੋਗਾ CIA ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 7.52 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 6 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Derabassi news
ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ 'ਚ ਕਬਾੜ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ
punjab cm bhagwant mann
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
hamirpur news
हमीरपुर में पनीर और गार्लिक-जिंजर पेस्ट के सैंपल फेल