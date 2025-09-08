Paonta Sahib Landslide: सिरमौर के आलियां गांव और पराड़ा पंचायत में भूस्खलन, ग्रामीण दहशत में
Paonta Sahib Landslide: सिरमौर के आलियां गांव और पराड़ा पंचायत में भूस्खलन, ग्रामीण दहशत में

सिरमौर जिले के संगड़ाह विकास खंड की जरग पंचायत के आलियां गांव में एक बार फिर बड़ा भूस्खलन हुआ है. गांव से सटे पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे खिसक गया, जिससे खेतों और जमीन को भारी नुकसान पहुंचा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:55 PM IST

Paonta Sahib Landslide/ज्ञान प्रकाश: सिरमौर जिले के संगडाह विकास खंड की जरग पंचायत के गांव आलियां में गांव के साथ लगते पहाड़ पर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. वर्ष 2023 में पहाड़ गिरने से मकान हुआ खेतों को नुकसान हुआ था. इस वर्ष भी बची जमीन को काफी नुकसान हुआ है. जिसकी वजह से स्थानीय निवासी भयभीत हो रहे हैं. वहीं पराड़ा पंचायत में मुख्य मार्ग बागिल घाट–चकनाल के बूच पर पहाड़ी दरकने से सड़क यातायात के लिए बंद हो गई.

मॉनसून सीजन में सिरमौर जिले को भारी नुकसान हुआ है हालांकि पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश का करम हुआ रुक गया है मगर पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही है. विकास खंड संगड़ाह के तहत जरग के गांव आलियां में पहाड़ी खिसकने से पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा है. यहां गांव के एक तरफ पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट कर नाले की तरफ खिसक गया. 

पहाड़ टूटने से गांव के समीप दरारें आ गई है कई खेत पहाड़ के साथ टूटकर खाई में समा गए हैं. पहाड़ के टूटने का क्रम अब भी जारी है. ऐसे में क्षेत्र के लोग डर के साए में जी रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ टूटने से खेतों और गांव को भी खतरा पैदा हो गया है. 

वहीं दूसरी तरफ पराडा पंचायत सहित को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पर बड़ा लैंडस्लाइड आया है यहां पहाड़ से विशालकाय चट्टानें टूटकर सड़क पर आ गई है. इसकी वजह से पिछले कई घंटे से सड़क मार्ग बंद पड़ा है. हालांकि सड़क को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने जेसीबी मशीन को मौके पर भेज दिया है. सड़क खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया गया है. उम्मीद है कि शाम तक सड़क बहाल हो जाएंगी.

ग्राम पंचायत पराड़ा के उपप्रधान राम कुमार शर्मा सरकार से मांग की है कि क्षेत्र में नुकसान की जल्द भरपाई की जाए.

TAGS

Paonta Sahib landslideSirmaur newsHimachal Pradesh

