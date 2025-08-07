Paonta Sahib Landslide: पांवटा साहिब-मीनस NH-707 पर फिर भूस्खलन, सड़क बंद

Paonta Sahib Landslide(ज्ञान प्रकाश): सिरमौर जिले में पांवटा साहिब से मीनस राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर हेवणा के समीप भारी भूस्खलन हुआ है. जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है. सुबह तड़के हुई लैंडस्लाइड की घटना के बाद वाहनों की आवाजाही बंद है. लिहाजा, यहां दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया है. हालांकि सड़क मार्ग को रिस्टोर करने का काम शुरू हो गया है मगर, लोग सड़क का टूटा हिस्सा पैदल ही पार करने का जोखिम उठा रहे हैं.

राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर बार-बार लैंडस्लाइड की घटनाएं स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबक बन गई है यहां लगभग हर रोज लैंडस्लाइड हो रहा है जिसकी वजह से सड़क पर घंटे तक लंबे जाम लगे रहते हैं. सामान्य यातायात के साथ-साथ नगदी फसलों और सब की धुलाई भी बाधित हो रही है. स्थानीय लोगों की दूसरी समस्या यह है कि सड़क मार्ग को ठीक करने में कई घंटे लग जाते हैं. सड़क को खोलने में जिम्मेदार कंपनियों और विभाग बार बार भारी लापरवाही बरत रहे हैं.

कंपनियों और विभाग के लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है. सड़क के चौड़ीकरण के दौरान अवैज्ञानिक खुदाई भी बार-बार पहाड़ टूटने का कारण माना जा रहा है. कई स्थानों पर अंडरकट है और अधिकतर कटाई 90 डिग्री कोण पर की गई है. जिससे यहां बार-बार लैंडस्लाइड हो रहे हैं. हर बार लोग ऐसे ही जान जोखी में डालकर टूटे हिस्से को पार करते हैं. ऐसे स्थान पर दोबारा लैंडस्लाइड और पैर फिसल कर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. हालांकि प्रशासन को भी बार-बार हालात से अवगत करवाया जा रहा है मगर, स्थानीय प्रशासन भी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं कर रहा है.