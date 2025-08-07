Paonta Sahib Landslide: पांवटा साहिब-मीनस NH-707 पर फिर भूस्खलन, सड़क बंद
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2870542
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Paonta Sahib Landslide: पांवटा साहिब-मीनस NH-707 पर फिर भूस्खलन, सड़क बंद

सिरमौर जिले में पांवटा साहिब से मीनस को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर एक बार फिर भारी भूस्खलन हुआ है. हेवणा के समीप तड़के हुए इस लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:23 AM IST

Trending Photos

Paonta Sahib Landslide: पांवटा साहिब-मीनस NH-707 पर फिर भूस्खलन, सड़क बंद

Paonta Sahib Landslide(ज्ञान प्रकाश): सिरमौर जिले में पांवटा साहिब से मीनस राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर हेवणा के समीप भारी भूस्खलन हुआ है. जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है. सुबह तड़के हुई लैंडस्लाइड की घटना के बाद वाहनों की आवाजाही बंद है. लिहाजा, यहां दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लग गया है. हालांकि सड़क मार्ग को रिस्टोर करने का काम शुरू हो गया है मगर, लोग सड़क का टूटा हिस्सा पैदल ही पार करने का जोखिम उठा रहे हैं.

राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर बार-बार लैंडस्लाइड की घटनाएं स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबक बन गई है यहां लगभग हर रोज लैंडस्लाइड हो रहा है जिसकी वजह से सड़क पर घंटे तक लंबे जाम लगे रहते हैं. सामान्य यातायात के साथ-साथ नगदी फसलों और सब की धुलाई भी बाधित हो रही है. स्थानीय लोगों की दूसरी समस्या यह है कि सड़क मार्ग को ठीक करने में कई घंटे लग जाते हैं. सड़क को खोलने में जिम्मेदार कंपनियों और विभाग बार बार भारी लापरवाही बरत रहे हैं.

कंपनियों और विभाग के लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है. सड़क के चौड़ीकरण के दौरान अवैज्ञानिक खुदाई भी बार-बार पहाड़ टूटने का कारण माना जा रहा है. कई स्थानों पर अंडरकट है और अधिकतर कटाई 90 डिग्री कोण पर की गई है. जिससे यहां बार-बार लैंडस्लाइड हो रहे हैं. हर बार लोग ऐसे ही जान जोखी में डालकर टूटे हिस्से को पार करते हैं. ऐसे स्थान पर दोबारा लैंडस्लाइड और पैर फिसल कर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. हालांकि प्रशासन को भी बार-बार हालात से अवगत करवाया जा रहा है मगर, स्थानीय प्रशासन भी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं कर रहा है.

TAGS

Paonta Sahib landslideHimachal LandslideHimachal Pradesh

Trending news

Paonta Sahib landslide
पांवटा साहिब-मीनस NH-707 पर फिर भूस्खलन, सड़क बंद
Himachal Monsoon
हिमाचल में अब तक 199 लोगों की मौत, 1905.5 करोड़ रुपये का नुकसान; IMD ने दी चेतावनी
Pong Dam News
ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ
Shimla Cloud Burst
रामपुर के शांदल में फटा बादल, स्लेटी खड्ड और नोगली नाले में आई बाढ़
Chandigarh Challans
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 221.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਟੇ ਚਲਾਨ
Jagsir Singh alias Baaz Arrest
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗੌੜਾ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਅਗਸਤ 2025
bjp punjab
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ "ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ" ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Machhiwara Firing News
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੱਕ ਲੋਹਟ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਤਾਰ
;