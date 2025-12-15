Advertisement
Paonta Sahib News: सदियों का इंतजार खत्म, हिमाचल के पशमी में विराजे श्री चालदा महासू महाराज

सदियों बाद छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज हिमाचल के पशमी मंदिर में विराजमान हुए. 50 हजार से अधिक श्रद्धालु बने साक्षी, 71 किमी पदयात्रा के बाद ऐतिहासिक देव प्रवास शुरू.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:53 PM IST

Paonta Sahib News: उत्तराखंड से हिमाचल प्रवास पर पहुंचे छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज सोमवार को ब्राह्ममुहूर्त में पशमी मंदिर में विधिवत रूप से विराजमान हो गए. इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए करीब 50 हजार श्रद्धालु पशमी पहुंचे. मंदिर परिसर में महाराज के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं.

हिमाचल-उत्तराखंड की देव परंपरा का अनोखा संगम
उत्तराखंड और हिमाचल के लाखों श्रद्धालुओं के आराध्य देव श्री चालदा महासू महाराज सदियों बाद पहली बार हिमाचल के सिरमौर जिले में प्रवास पर आए हैं. महाभारत काल से जुड़े साढ़े पांच हजार साल पुराने देव इतिहास में यह पहला अवसर माना जा रहा है, जब महासू महाराज हिमाचल की धरती पर विधिवत प्रवास कर रहे हैं.

पारंपरिक वेशभूषा और नाटी से हुआ भव्य स्वागत
महाराज के स्वागत में पशमी गांव की विवाहित और अविवाहित बेटियां एक जैसी पारंपरिक पोशाक में शामिल हुईं. श्रद्धालुओं ने पहाड़ी नाटी डालकर अपनी आस्था और खुशी का इजहार किया. यात्रा के दौरान साथ आए बकरे भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहे.

श्रद्धालुओं के लिए अटूट भंडारा
हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निरंतर भंडारे का आयोजन किया गया है. आयोजन समिति के सदस्य एक समान पोशाक में सेवाएं दे रहे हैं, जिससे पूरे आयोजन में अनुशासन और एकरूपता देखने को मिल रही है.

71 किलोमीटर की पदयात्रा, 7 दिनों में पूर्ण
श्री चालदा महासू महाराज ने उत्तराखंड के दसऊ मंदिर से हिमाचल के पशमी गांव के लिए करीब 71 किलोमीटर की पैदल यात्रा की. यह यात्रा सात दिनों में पूरी हुई, जिसमें छह स्थानों पर पड़ाव रहे. हर पड़ाव पर हजारों श्रद्धालुओं ने महाराज के दर्शन किए.

प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सख्त निगरानी
पूरे धार्मिक आयोजन की व्यवस्थाओं की निगरानी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और स्थानीय एसडीएम कर रहे हैं. मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पशमी गांव में हिमाचल और उत्तराखंड की समृद्ध देव परंपरा का नया अध्याय लिखा गया है.

एक वर्ष तक रहेगा देव प्रवास
पशमी गांव में महाराज के प्रवास को लेकर पिछले करीब पांच वर्षों से तैयारियां चल रही थीं. यहां पहाड़ी शैली में भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां श्री चालदा महासू महाराज लगभग एक वर्ष तक प्रवास करेंगे. इसके बाद वे उत्तराखंड के जौनसार-बावर क्षेत्र के मशक गांव में प्रवास पर जाएंगे.

क्षेत्र में सुख-समृद्धि की कामना
महाराज के मुख्य वजीर के अनुसार, उनके प्रवास से क्षेत्र में सुख-समृद्धि आएगी और देव परंपरा का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा. श्रद्धालुओं का मानना है कि यह देव प्रवास आने वाले समय में क्षेत्र के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा.

