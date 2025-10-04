Advertisement
Paonta Sahib News: कफोटा में एक सप्ताह से पानी की सप्लाई बंद, ग्रामीण व स्कूली बच्चे बेहाल

जिला सिरमौर के कफोटा क्षेत्र में आजकल पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है. कफोटा सहित आसपास के क्षेत्र में पिछले लगभग एक सप्ताह से पेयजल सप्लाई नहीं आ रही है. जिसके चलते ग्रामीणों और खास कर स्कूली बच्चों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:47 PM IST

Paonta Sahib News: कफोटा में एक सप्ताह से पानी की सप्लाई बंद, ग्रामीण व स्कूली बच्चे बेहाल

Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के कफोटा क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से पेयजल सप्लाई ठप है. इस वजह से स्थानीय ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और अध्यापक भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्कूलों में शौचालयों पर ताले लगा दिए गए हैं और विद्यार्थियों व शिक्षकों को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने वाली पेयजल योजना की मोटर खराब हो चुकी है. लेकिन जलशक्ति विभाग ने अब तक न तो मोटर को ठीक करवाया है और न ही वैकल्पिक मोटर लगाकर सप्लाई बहाल की है. विभाग की इस लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

स्कूलों में संकट गहराया
पानी न होने से प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे मील बनाने में भी समस्या आ रही है. बच्चों और शिक्षकों को पीने का पानी खुद लाना पड़ रहा है. सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और स्वच्छता की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है.

ग्रामीणों की नाराजगी
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभाग को समस्या से अवगत कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते छोटे-छोटे बच्चों और पूरे क्षेत्र को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है.

लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सप्लाई बहाल नहीं हुई तो वे विभाग के खिलाफ आंदोलन करेंगे.

