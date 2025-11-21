Advertisement
45 साल बाद घर लौटा बेटा: हादसे ने भूली यादें जगाईं, गांव में जश्न जैसा माहौल

सिरमौर जिले के सतौन क्षेत्र के नाड़ी गांव का एक व्यक्ति की फिल्मी स्टाइल से 45 साल बाद यादाश्त लोटी और वो 45 साल बाद घर लौटा. गांव इन दिनों खुशी में झूम रहा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 21, 2025, 05:02 PM IST

Paonta Sahib News: सिरमौर जिले के सतौन क्षेत्र के नाड़ी गांव का माहौल इन दिनों किसी पर्व जैसा है. गांव का बेटा रिखी राम, जो 45 साल पहले 16 साल की उम्र में लापता हो गया था, याददाश्त लौटने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच गया. यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह सच्ची घटना है जिसने पूरे गांव को भावुक कर दिया है.

1980 में लापता हुआ था रिखी राम
साल 1980 में रिखी राम काम की तलाश में हरियाणा के यमुनानगर गया था और एक होटल में नौकरी करने लगा. एक दिन वह अपने साथी के साथ अंबाला जा रहा था कि रास्ते में गंभीर सड़क हादसा हो गया.
सिर में चोट लगने से उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई, और परिवार से संपर्क टूट गया. साथियों ने उसका नाम बदलकर रवि चौधरी रख दिया, जिसके बाद उसका जीवन पूरी तरह नई दिशा में चल पड़ा.

मुंबई से नांदेड़ तक नई पहचान में गुजरा जीवन
हादसे के बाद वह भटकते हुए मुंबई के दादर, फिर नांदेड़ पहुंचा. यहीं उसे एक कॉलेज में नौकरी मिली. साल 1994 में उसने संतोषी से शादी की और आज उसके दो बेटियां व एक बेटा है. पुरानी यादें मिट चुकी थीं, और वह अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह रम गया था.

दूसरे हादसे ने जगाईं पुरानी यादें
किस्मत ने अचानक पलटी मारी. कुछ महीने पहले हुए एक और सड़क हादसे के बाद उसकी खोई यादें धीरे-धीरे लौटने लगीं. उसे सपनों में आम का पेड़, सतौन के रास्ते, गांव के झूले और पहाड़ी रास्ते दिखने लगे. शुरू में उसने इन्हें अनदेखा किया, लेकिन जब दृश्य बार-बार दोहराने लगे, तो उसने पत्नी को बताया और अपने अतीत की खोज शुरू की.

गूगल बना सुराग—कैफे से मिली घर पहुंचने की कड़ी
कम पढ़ा-लिखा होने के कारण उसने कॉलेज के एक छात्र की मदद ली और गूगल पर सतौन और आसपास के इलाके तलाशे.
उसे एक स्थानीय कैफे का नंबर मिला। कैफे वालों ने उसे नाड़ी गांव के रुद्र प्रकाश से जोड़ा.

शुरुआत में रुद्र प्रकाश को संदेह हुआ कि कहीं यह कोई धोखाधड़ी न हो, लेकिन जब रिखी राम लगातार फोन कर अपने भाई-बहनों और बचपन की बातें बताने लगा, तो संदेह दूर हो गया.

भावुक स्वागत—ढोल-नगाड़ों के साथ घर वापसी
आखिरकार रिखी राम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 45 साल बाद नाड़ी गांव पहुंचा. गांव वालों ने बैंड-बाजे, ढोल-नगाड़ों और खुशी के नारों के साथ उसका स्वागत किया.
घर में माहौल भावुक था—एक ओर आंखों में आंसू, दूसरी ओर अपने खोए बेटे के लौटने की खुशी.

फिलहाल रिखी राम अपने परिजनों के साथ गांव में हैं और बेहद खुश हैं. उसकी यह अविश्वसनीय कहानी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. हर कोई उसकी किस्मत और अद्भुत घर वापसी की सराहना कर रहा है.

