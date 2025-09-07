Chamba News: रावी का जलस्तर बढ़ने पर ऐतिहासिक शीतला पुल का हिस्सा धंसा
Chamba News: रावी का जलस्तर बढ़ने पर ऐतिहासिक शीतला पुल का हिस्सा धंसा

Chamba News: प्राकृतिक आपदा की मार अब शीतला क्षेत्र में रावी नदी पर बने ऐतिहासिक लोहे के पुराने शीतला पुल पर भी पड़ गई है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:48 PM IST

Chamba News: रावी का जलस्तर बढ़ने पर ऐतिहासिक शीतला पुल का हिस्सा धंसा

Chamba News: प्राकृतिक आपदा की मार अब शीतला क्षेत्र में रावी नदी पर बने ऐतिहासिक लोहे के पुराने शीतला पुल पर भी पड़ गई है. रावी का जलस्तर बढ़ने पर पुल के साथ लगते डंगे यानी सुरक्षा दीवार का एक हिस्सा रावी में धंस गया है. कभी इस इलाके की जीवनरेखा माना जाने वाले इस ऐतिहासिक पुल के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को देखकर स्थानीय लोग भी चिंतित हैं.

शीतला पुल लोहे की रस्सियों से बना एक ऐतिहासिक पुराना झूला पुल है. आज भी सैंकड़ों स्थानीय लोग इसे पार कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं. हालांकि इसके पास ही एक नया फ्लाईओवर पुल भी बनाया गया है. लेकिन मंगला, बोड़ी, शीतला और माई का बाग जैसे क्षेत्रों में जाने वाले लोग आज भी इस पुराने पुल पर भरोसा करते हैं.

स्थानीय लोगो का कहना है कि यहां के दुकानदारों की इस पुल से आवाजाही जारी रहने के कारण उन्हें थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है, लेकिन यदि यह पुल पूरी तरह से टूट गया, तो न सिर्फ आम लोगों को परेशानी होगी. बल्कि व्यापार और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित होंगी.
बारिश के कारण रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से पुराने पुल की एक ओर की सुरक्षा दीवार पूरी तरह गिर चुकी है और पुल को संभालने वाली लोहे की रस्सियाँ भी अब टूटने की कगार पर हैं.

यदि ये रस्सियाँ भी टूटती हैं, तो यह पुल पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा.  स्थानीय लोगों ने इस पुल को लेकर अपनी चिंता और भावनात्मक जुड़ाव जाहिर किया है. उनका कहना है कि यह पुल न केवल एक साधन है, बल्कि उनकी यादों और रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा भी है. उनका मानना है कि यह पुराना पुल नए बने फ्लाईओवर को भी तेज बहाव से अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान करता है.

स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और सरकार से इस पुल की मरम्मत और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते इस पुल को संरक्षित नहीं किया गया, तो भविष्य में एक बड़ा हादसा हो सकता है.

Chamba News, Sheetla Bridge

