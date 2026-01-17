Advertisement
पटवारी भोप सिंह पर जानलेवा हमला: गिरफ्तारी नहीं हुई तो जारी रहेगी हड़ताल, बोले ऋषभ डोगरा

कुल्लू जिले के काइस पटवार सर्कल में तैनात पटवारी भोप सिंह पर जानलेवा हमले के विरोध में पटवारी-कानूनगो महासंघ ने हड़ताल का ऐलान किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की गई है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 17, 2026, 02:13 PM IST

Kullu News: जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत काइस पटवार सर्कल में तैनात पटवारी भोप सिंह के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने कड़ा रुख अपनाया है. महासंघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी.

इस संबंध में पटवारी कानूनगो महासंघ जिला कुल्लू ने उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश और पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदनलाल कौशल को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में मामला दर्ज किया जाए और तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए.

महासंघ के जिला अध्यक्ष ऋषभ डोगरा ने कहा कि पटवारी भोप सिंह पर दिनदहाड़े पुलिस की मौजूदगी में जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत समिति अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता खेख राम, उनके भाई नीरज राम और परिवार के अन्य सदस्यों ने इस हमले को अंजाम दिया. ऐसे में यह घटना राजस्व कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

ऋषभ डोगरा ने कहा कि यदि सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में ढिलाई बरतता है और आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई नहीं करता, तो प्रदेश भर में पटवारी और कानूनगो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे. उन्होंने सरकार से मांग की कि फील्ड में कार्यरत पटवारियों और कानूनगो को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वे बिना भय के अपनी सेवाएं दे सकें.

महासंघ ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक पटवारी और कानूनगो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे.

