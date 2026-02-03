हिमाचल के बर्फीले जंगलों में पहली बार दिखा राष्ट्रीय पक्षी मोर, अनोखा नज़ारा देख लोग हैरान

Manali News: हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर देखे जाने की खबर सामने आई है. पर्यटन नगरी मनाली के समीप जगतसुख क्षेत्र में बर्फ से ढके जंगलों के बीच मोर की मौजूदगी दर्ज की गई है. करीब 6,500 फीट की ऊंचाई पर मोर का दिखाई देना वन विभाग, पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव विशेषज्ञों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है.

मैदानी पक्षी का पहाड़ों में दिखना बना चर्चा का विषय

मोर को आमतौर पर मैदानी इलाकों का पक्षी माना जाता है, जो लगभग 1,600 फीट की ऊंचाई तक ही पाया जाता है. ऐसे में हिमालयी क्षेत्र में इतनी अधिक ऊंचाई पर इसका दिखना पारिस्थितिक बदलावों की ओर इशारा कर रहा है.

जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है यह बदलाव

विशेषज्ञों के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में वायुमंडलीय तापमान में लगातार वृद्धि और पर्यावरणीय बदलाव इस घटना के संभावित कारण हो सकते हैं. पहाड़ी इलाकों में अब पहले जैसी ठंड नहीं रह गई है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्र भी मोर जैसे पक्षियों के लिए अनुकूल आवास बनते जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले वन अधिकारी

डीएफओ वन्य प्राणी कुल्लू राजेश शर्मा ने बताया कि मोर एक सामान्य प्रजाति का पक्षी है और यह अपने आवास को लेकर बहुत अधिक चयनात्मक नहीं होता. हालांकि परंपरागत रूप से यह मैदानी पक्षी माना जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसे पहले भी सामान्य से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा गया है.

मानव गतिविधियों का भी असर

वन अधिकारियों के अनुसार ऊपरी पहाड़ी इलाकों में खेती, आबादी और अन्य मानवीय गतिविधियों के बढ़ने से वहां का तापमान बढ़ रहा है. इससे मोर जैसे पक्षियों का ऊंचाई की ओर माइग्रेशन संभव हो सकता है.

हालांकि सर्दियों में तापमान गिरने पर ऐसे पक्षी आमतौर पर निचले इलाकों की ओर लौट जाते हैं.

निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी

अधिकारियों का कहना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में मोर का दिखना पहली बार है, लेकिन केवल एक घटना के आधार पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं, तो इसे मोरों के आवास परिवर्तन की प्रवृत्ति के रूप में देखा जा सकता है.