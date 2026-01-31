Advertisement
पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशनर्स का आक्रोश, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

Himachal pradesh News: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर रिटायर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रेस वार्ता कर सरकार के रवैये पर नाराज़गी जताई.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:05 PM IST

पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशनर्स का आक्रोश, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

Himachal pradesh News: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर रिटायर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रेस वार्ता कर सरकार के रवैये पर नाराज़गी जताई. प्रेस वार्ता में पेंशनभोगी संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वे अपनी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

पेंशनर्स ने बताया कि हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय पेंशनर्स दिवस जो घुमारवीं में हुआ था उसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे इस दौरान उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन बहाली का आग्रह किया था. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आश्वासन दिया था कि कॉर्प सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन जल्द बहाल की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई निर्णय सामने नहीं आया है. प्रेस वार्ता में प्रस्तुत आंकड़ों ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया.

प्रतिनिधियों के अनुसार, प्रदेश में करीब 6,730 सेवानिवृत्त कर्मचारी बिना पेंशन के जीवन यापन करने को मजबूर हैं जबकि पेंशन का इंतजार करते-करते अब तक लगभग 627 पेंशनर्स का निधन हो चुका है. उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2000 तक सेवानिवृत्त हुए 722 कर्मचारियों को ही फिलहाल पेंशन मिल रही है जबकि इसके बाद रिटायर हुए कर्मचारी इस सुविधा से वंचित हैं. पेंशनर्स ने कहा कि पेंशन न मिलने के कारण उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं.

कई बुजुर्ग कर्मचारी इलाज और दैनिक जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में कांगड़ा जिले के दादासीबा में आयोजित एनजीओ फेडरेशन की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था जहां एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने पेंशनर्स के आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया और कहा कि हिमाचल के कर्मचारी उनके साथ हैं.

पेंशनर्स संगठनों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगामी गर्मियों तक पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं की गई तो प्रदेश भर के वयोवृद्ध कर्मचारी शिमला में धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा लेकिन अपने अधिकारों के लिए वे पीछे नहीं हटेंगे.

 

