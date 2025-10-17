Advertisement
हिमाचल में पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, बिलासपुर में निकाली रोष रैली

हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स ने लंबे समय से चली आ रही अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बिलासपुर जिला में विशाल रोष रैली का आयोजन किया गया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:19 PM IST

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जिला बिलासपुर के सैकड़ों पेंशनर्स एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए. उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर से युद्ध शहीद स्मारक तक रोष रैली निकाली और शहीद स्मारक के समीप धरना प्रदर्शन किया. पेंशनर्स ने उपायुक्त राहुल कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की.

पेंशनर्स ने सरकार से 2016 से 2022 तक नए वेतनमान के अनुसार 11 हजार करोड़ रुपये बकाया एरियर का भुगतान, मेडिकल बिलों की अदायगी, और 16 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की तुरंत मंज़ूरी की मांग की.

संयुक्त संघर्ष समिति बिलासपुर के संयोजक चेतराम वर्मा ने कहा कि “1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2022 तक के संशोधित एरियर का भुगतान तुरंत किया जाए. यदि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो पेंशनर्स को उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.”

वहीं हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स फेडरेशन के वरिष्ठ उपप्रधान अमर नाथ धीमान ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा —“एक ओर सरकार आपदा का हवाला देकर धनाभाव का रोना रोती है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक अपने वेतन बढ़ाने में लगे हैं. सरकार पेंशनर्स की लगातार अनदेखी कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो पेंशनर्स सचिवालय और विधानसभा का घेराव करेंगे.

इस आंदोलन ने सरकार को एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उपेक्षा अब भारी पड़ सकती है, और उन्हें उनकी हक की मांगों से अब पीछे हटाना आसान नहीं होगा.

Bilaspur NewsHimachal newsHimachalPradesh

