लंबित मांगों को लेकर बिलासपुर में पेंशनर्स का धरना-प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के समीप पार्किंग स्थल पर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया. विभिन्न विभागों के पेंशनर्स पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिला बिलासपुर के बैनर तले एकजुट हुए और अपनी नौ सूत्रीय मांगों के समर्थन में दो घंटे तक प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन के बाद उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया. एसोसिएशन के जिला प्रधान जगदीश दिनेश ने कहा कि सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो पेंशनर्स आंदोलन को और तेज करने को बाध्य होंगे.

पेंशनर्स की प्रमुख मांगों में शामिल हैं —

-संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन और शीघ्र बैठक बुलाना.

-1 जनवरी 2016 से 2022 तक सेवानिवृत्त पेंशनरों के बकाया का भुगतान.

-एचआरटीसी और बिजली बोर्ड पेंशनरों को दिवाली से पहले ₹50,000 की एकमुश्त राहत राशि.

-एचआरटीसी पेंशनरों को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन भुगतान.

-लंबित चिकित्सा बिलों और छठे वेतन आयोग के बकाया का एकमुश्त निपटान.

-महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान और कम्यूटेशन अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष 8 महीने करना.

-चिकित्सा भत्ता ₹400 से बढ़ाकर ₹1000 प्रति माह करने की मांग.

एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। इससे पहले, पेंशनर्स ने घुमारवीं, स्वारघाट और झंडूता में तहसील स्तर पर भी ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें उठाई थीं.