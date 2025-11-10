Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2996202
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

सोलधा पंचायत में विकास कार्यों में देरी पर भड़के लोग, डीसी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के तहत सोलधा पंचायत में विकास कार्यों में प्रशासनिक देरी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है. 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

सोलधा पंचायत में विकास कार्यों में देरी पर भड़के लोग, डीसी बिलासपुर को सौंपा ज्ञापन

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र की सोलधा पंचायत में विकास कार्यों में हो रही प्रशासनिक देरी के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. नैनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रैली निकालकर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा और संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने तथा जमीनी स्तर पर कार्यों की समीक्षा करने की मांग उठाई.

मुख्य विकास कार्यों में देरी से बढ़ी नाराज़गी
स्थानीय लोगों ने पंचायत के कई महत्वपूर्ण कार्यों के अधर में लटके होने पर आक्रोश व्यक्त किया. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
-मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत फरवरी 2025 में स्वीकृत खेल मैदान का निर्माण कार्य अभी तक शुरू न होना.
-1.15 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मॉडल पंचायत भवन के निर्माण में लंबी देरी.
-जून 2025 में बनी सोलधा स्कूल से सोलधा गांव तक की पक्की सड़क का मात्र एक महीने में ही खराब होना.
-सुब्बल गांव घेरटा में सामुदायिक केंद्र के लिए पिछले वर्ष धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद कार्य की शुरुआत न होना.
-कटलाल खड्ड पर प्रस्तावित पुल के निर्माण में असामान्य देरी.

ग्रामीणों ने जताई तेज कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि देरी से न केवल इलाके की प्रगति थमी हुई है, बल्कि आम जनता को भी रोजमर्रा में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए सभी रुके हुए और अधूरे प्रोजेक्ट्स की प्रगति की जांच कर तुरंत समाधान निकालना आवश्यक है.

Add Zee News as a Preferred Source

डीसी से अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह
ज्ञापन में आग्रह किया गया कि उपायुक्त संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाकर जमीनी स्थिति का अवलोकन करें और सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश जारी करें, ताकि सोलधा पंचायत के ग्रामीणों को समय पर सुविधाएं मिल सकें.

TAGS

Bilaspur NewsHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

punjab holiday news
Punjab Holiday: ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Manuni Khad
मनूनी खड्ड हादसे की नई जांच रिपोर्ट तैयार, हर पहलू का किया गया विजुअल रिकॉर्ड
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਰਲ
Ferozepur firing incident
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ, ਏਐਸਆਈ ਹੋੋਇਆ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
MP Amritpal Singh
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ; ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Himachali Sangam 2025
बेंगलुरु में चमकी हिमाचली संस्कृति, हिमाचली संगम 2025 में दिखी परंपरा, एकता और उमंग
Mansa Firing
ਮਾਨਸਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
Amritsar Attack
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੋਹਕਮਪੁਰਾ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
barnala news
ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੇਟ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਅੱਗ
Panjab University protest
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵੀਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ