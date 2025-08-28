Una News: पंजाब के लोगों ने टोल टैक्स को बंद किए जाने को लेकर बॉर्डर पर किया प्रदर्शन

Una News: हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए हिमाचल एंट्री टोल टैक्स को लेकर पंजाब के लोगों ने टोल टैक्स को बंद किए जाने को लेकर बॉर्डर पर प्रदर्शन किया. हिमाचल पंजाब के बॉर्डर मेहतपुर में सैकड़ों की संख्या में सभी राजनीतिक पार्टियों अन्य लोगों ने इकठे होकर हिमाचल सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की. टोल टैक्स बंद नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जायगा.

हिमाचल प्रदेश के ऊना में गुरुवार की सुबह राज्य प्रवेश द्वार पर पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया. लोगों ने पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के वाहनों पर भी हिमाचल एंट्री टोल टैक्स को लेकर आपत्ति जताई और इसी टोल टैक्स को हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया.

इस दौरान हिमाचल प्रवेश द्वार पर चंडीगढ़ धर्मशाला हाइवे की एक साइड को लगभग एक घंटे के लिए रोक दिया गया और आने जाने वाहनों को एक ही दिशा से आना जाना पड़ा. लोगों का आरोप है कि पंजाब सरकार द्वारा हिमाचल से आने वाले वाहनों के लिए किसी भी प्रकार का कोई टोल टैक्स नहीं लगाया गया है और हिमाचल के वाहन बिना किसी टैक्स के पंजाब आते जाते हैं, जबकि पंजाब के लोगों को हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में चार पहिया वाहनों से आने पर टैक्स देना पड़ता है.

गौरतलब है दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की एक दूसरे राज्यों में नाते रिश्तेदारी हैं , इसी कारण दोनों राज्यों के लोगों का एक दूसरे राज्य में आना जाना रोजाना की आम बात है. ऐसे में पंजाब राज्य द्वारा हिमाचल के लोगों के लिए दरियादिली दिखाने के बावजूद हिमाचल द्वारा पंजाब के लोगों के लिए कड़े मानवीय विरोधी निर्णय तार्किक रूप से ठीक नहीं है. लोग लंबे समय से इस पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं , जिसका परिणाम था कि लोग अब इसे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं.

उन्होंने इससे पहले भी टोल टैक्स को हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किये जाने की बात कही और इसके सन्दर्भ में हिमाचल सरकार और ऊना जिला प्रसासन को पत्रांचार के माध्यम से जानकरी दिए जाने की बात कही है. उन्होंने कहा की लिखत में दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है. जिसके चलते उन्हें यह प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा है.

लोगों ने बताया कि पंजाब के सीमावर्ती नगर नंगल की नगर निगम कमेटी द्वारा, हिमाचल के वाहनों के लिए भी पंजाब द्वारा टोल टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है. इसलिए यदि हिमाचल सरकार पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र के वाहनों के लिए टोल टैक्स नहीं हटाती है तो पंजाब द्वारा भी हिमाचल के वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी.