Mandi News: भनवास में अस्थाई पुली से गिर कर व्यक्ति की मौत; जयराम ठाकुर ने शोक प्रकट किया

Mandi News: आपदा से सराज में कई पुल टूट गए हैं. अब अस्थाई पुल पर चलना लोगों के लिए मजबूरी और मुश्किल बन रहा है. सराज जरोल के भनवास में अस्थाई पुल से उफनती नदी में गिरकर व्यक्ति की मौत हो गई. शख्स जरोल से अपने घर भनवास लौट रहा था. भनवास हालिन में नदी पर बनी लकड़ी की अस्थायी पुलिया पार करते वक्त उसका पैर फिसल गया और तेज पानी के बहाव में जा गिरा.

पानी के तेज बहाव में 100 मीटर तक पानी में बहते चला गया तो ग्रामीणों ने उफ़नते नाले के पानी से निकाल कर जंजैहली अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किया शोक प्रकट किया है.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने की घटना घटी. मंगलवार शाम को लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल में मयाड़ घाटी के करपट,चांगुट उड़गोस और तिंगरेट गांव में पहाड़ों पर बादल फटने से इन गांवों के नालों में बाढ़ आ गई. जिस कारण तीन पुल बह गए. जिला आपदा प्रंबधन की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है.

एसडीएम कार्यालय उदयपुर से मिली जानकारी के अनुसार शाम लगभग 7:00 बजे गुडहर नाला, करपट नाला, चांगुट नाला, उदगोस नाला और टिंगरेट नाला में बादल फटने की घटना हुई. इस कारण करपट नाला, चांगुट नाला और उदगोस नाले पर बने तीन पुल बह गए. इसके अतिरिक्त, मियार नाले पर बना चौथा प्रमुख पुल पानी में डूब गया है.

