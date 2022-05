Petrol Diesel Price: सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल 9.5 और डीजल 7 रुपये हुआ सस्ता

Petrol Diesel Price: बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. शनिवार को सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दे है. गैस सिलेंडर के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की भी सरकार ने घोषणा की है.

LPG Gas Cyclinder Price: आम जनता को सरकार से मिली राहत, अब सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपये की सब्सिडी

पेट्रोल-डीजल की आसमान छूते दामों के बीच सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये की कटौती है, जबकि डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपये की कटौती की गई है.

7/12 We are reducing the Central excise duty on Petrol by ₹ 8 per litre and on Diesel by ₹ 6 per litre.

This will reduce the price of petrol by ₹ 9.5 per litre and of Diesel by ₹ 7 per litre.

It will have revenue implication of around ₹ 1 lakh crore/year for the government.

— Nirmala Sitharaman (nsitharaman) May 21, 2022