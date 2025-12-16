Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3042984
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

Punjab Himachal Toll Dispute: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ, ਕੀਰਤਪੁਰਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਗੜ੍ਹਾ ਮੋੜ ਟੋਲ, ਪਰਵਾਣੂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਟੁਨੂਹੱਟੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ, ਕੰਡਵਾਲ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 04:04 PM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

Punjab Himachal Toll Dispute(ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ): ਪੰਜਾਬਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 07 ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਟੋਲ, ਕੀਰਤਪੁਰਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਗੜ੍ਹਾ ਮੋੜ ਟੋਲ, ਪਰਵਾਣੂ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਟੁਨੂਹੱਟੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ, ਕੰਡਵਾਲ ਅਤੇ ਬੱਦੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 720 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੰਗਲਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬਰਮਲਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲਭਾਖੜਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

TAGS

Punjab Himachal Toll DisputeIllegal Toll BarriersNational Highway Toll Issue

Trending news

Punjab Himachal Toll Dispute
ਪੰਜਾਬ–ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
dharamshala news
धर्मशाला में शौर्य और बलिदान के साथ मनाया गया विजय दिवस
Mexico
ਭਿਆਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ! ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ANM ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ
RBI
RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਮ
IPL 2026 Mini Auction
ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਿਆ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ
Kullu News
Kullu News: बिजली महादेव मंदिर के कपाट देव विधि से बंद, तीन महीने तक दर्शन पर रोक
Most Expensive Teas in India
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ
Ludhiana DC
ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
दिल्ली में हिमाचल निकेतन परियोजना की CM सुक्खू ने की समीक्षा, छह महीने की डेडलाइन तय