Bilaspur News: बस अड्डा घुमारवीं पर लगा गंदगी का ढेर करता यात्रियों का स्वागत

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला स्थित बस अड्डा घुमारवीं आजकल यात्रियों का स्वागत कूड़े के ढेर के साथ कर रहा है, जिसके चलते बस अड्डे में लगे कूड़े के ढेर यात्रियों तथा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. वहीं कूड़े का ढेर देखकर साफ पता चलता है कि बस अड्डे की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. यात्री परेशान है पर कोई हल नहीं हो रहा है.

वहीं बस अड्डे के आसपास स्थित कुछ दुकानदारों ने इसे अपने गीले कूड़े की स्थायी डंपिंग साइट बना दिया है, जिससे न सिर्फ बदबू उठने लगी है, बल्कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है. हालात ऐसे हैं कि बस अड्डे के अंदर यात्रियों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है. वहीं कुढ़े के ढेर के चलते आ रही बदबू और गंदगी के कारण यात्रियों का यहां खड़ा होना तो दूर, गुजरना भी मुश्किल हो गया है, इसके साथ ही स्थानीय दुकानदार भी इस स्थिति से काफी परेशान हैं. वही जहां पर यह गंदगी डाली जा रही है वहां पर परिषद द्वारा कूड़ा ना फेंकने का बोर्ड लगाया गया है बावजूद इसके कूड़े के ढेर के चलते निकासी नालियां भी गंदगी से भरी पड़ी है, जिससे हर तरफ दुर्गंध फैल रही है. गौरतलब है कि बस अड्डा घुमड़वीं प्रदेश का केंद्र बिंदु है जहाँ से रोजाना मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर व शिमला सहित चंडीगढ़ जाने वाले हजारों यात्रियों की आवाजाही ही, मगर बस अड्डे पर फैले कूड़े का ढेर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिस पर ना तो परिवहन विभाग इस व्यवस्था को दुरुस्त करवा पा रहा है और ना ही नगर परिषद के अधिकारी.

वहीं बस अड्डा घुमारवीं के प्रभारी जयपाल मनहास का कहना है कि बीते 15 दिनों से नगर परिषद द्वारा कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है और कूड़ा उठाने का चार्ज भी 2 हजार से 5 हजार रुपये प्रति माह कर दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों से बात का समस्या इस का समाधान किया जाएगा. साथ ही उन्होंने यात्रियों से बस अड्डे में कूड़ा ना फैलाने और कूड़े दान में ही कूड़ा डालने सहित स्थानीय लोगों से घर व दुकान का कूड़ा नगर परिषद को ही देने की अपील की है ताकि घुमारवीं बस अड्डे को स्वच्छ रखा जा सके.