PM कुसुम योजना से बदली किसानों की तकदीर, सोलर पंप बने भरोसेमंद सहारा

Nurpur News(भूषण शर्मा): किसानों को सस्ती, स्थायी और भरोसेमंद सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पी.एम. कुसुम) फतेहपुर विधानसभा के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना के तहत लगाए जा रहे सोलर पंपों से किसानों को महंगे बिजली बिलों से राहत मिली है, वहीं खेती अब पहले से कहीं अधिक आसान, सस्ती और टिकाऊ बन रही है.

योजना का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, जहां बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं हो पाती. सोलर ऊर्जा आधारित पंपों के माध्यम से किसान अब बिना रुकावट खेतों तक पानी पहुंचा पा रहे हैं, जिससे फसलों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है.

फतेहपुर क्षेत्र में कृषि एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है. इसके तहत लघु एवं सीमांत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 85 प्रतिशत तक अनुदान, जबकि मध्यम और बड़े किसानों को 80 प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है.

“पी.एम. कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे महंगे बिजली बिलों और बार-बार की कटौती से पूरी तरह राहत मिली है. अब किसान अपनी सुविधा अनुसार सिंचाई कर पा रहे हैं, जिससे पैदावार बेहतर हो रही है और खेती की लागत में भी बड़ी कमी आई है..”

सोलर पंपों के उपयोग से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है. डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होने से खेती अधिक आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनती जा रही है.

कुल मिलाकर, पी.एम. कुसुम योजना फतेहपुर क्षेत्र के किसानों के लिए राहत और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रही है. आने वाले समय में यह योजना हरित ऊर्जा और समृद्ध खेती की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी.