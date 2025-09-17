PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर हिमाचल की सुरक्षा के लिए महायज्ञ, कंगना रनौत और जयराम ठाकुर ने लिया हिस्सा
PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर हिमाचल की सुरक्षा के लिए महायज्ञ, कंगना रनौत और जयराम ठाकुर ने लिया हिस्सा

PM Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर मंगलवार को मंडी में विशेष महायज्ञ का आयोजन किया गया. यह यज्ञ हिमाचल प्रदेश में आई अभूतपूर्व मानसूनी आपदाओं से प्रभावित लोगों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि की कामना के लिए किया गया.

Mandi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर मंगलवार को मंडी में एक विशेष महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अभूतपूर्व मानसूनी आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा और विश्व शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई. यह अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना के लिए भी समर्पित था.

कंगना रनौत अनुष्ठान में शामिल हुईं
मंडी की सांसद कंगना रनौत इंदिरा मार्केट स्थित माता सिद्धकाली मंदिर के पास आयोजित इस समारोह में शामिल हुईं. एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यह यज्ञ हिमाचल के लोगों की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए है.

कंगना रनौत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में आई आपदाओं के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया है. उन्होंने कहा, "उनके जन्मदिन पर, हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और कामना करते हैं कि 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि एक यज्ञ से पूरी सृष्टि को आशीर्वाद मिलता है."

भारी बारिश ने मचाई तबाही
इस साल मानसून ने हिमाचल प्रदेश को 1 जून से 16 सितंबर के बीच सामान्य से 46% ज़्यादा बारिश से तबाह कर दिया है. इस दौरान राज्य में आमतौर पर 692.1 मिमी बारिश दर्ज की जाती है, लेकिन अब तक 1,010.9 मिमी बारिश हो चुकी है. शिमला और कुल्लू जैसे ज़िलों में सामान्य से 100% ज़्यादा बारिश हुई है.

तबाही इतनी भीषण रही है कि 417 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 80 की मौत अचानक आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुई है. 6,500 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 1,502 मलबे में तब्दील हो गए हैं. तीन राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 652 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, और राज्य को अनुमानित 4,582 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

 

