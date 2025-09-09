PM मोदी ने किया हिमाचल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण, 4122 करोड़ का नुकसान और 370 लोगों की मौत

PM Modi Himachal Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. उन्होंने सबसे पहले चंबा और कांगड़ा जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, जहां भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है. पीएम मोदी ने मणिमहेश यात्रा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने और चंबा-भरमौर मार्ग पर फंसे श्रद्धालुओं की स्थिति का भी जायजा लिया.

हवाई निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने उनका स्वागत किया. उनके साथ राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन और हिमाचल के सांसद भी मौजूद रहे.

चंबा में बारिश से भारी नुकसान हुआ है. चंबा-भरमौर मार्ग बंद होने के कारण 15 हजार से ज्यादा श्रद्धालु 10 दिन तक फंसे रहे. आपदा के चलते अब तक 370 लोगों की मौत हो चुकी है और 4122 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. वहीं, कुल्लू जिले के निरमंड क्षेत्र में बादल फटने से आठ लोग मलबे में दब गए, जिनमें चार की मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री मोदी ने भरमौर और मणिमहेश क्षेत्र की तबाही को भी करीब से देखा, जहां पुल बह गए और यात्रा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. इस कारण मणिमहेश यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी थी.

दिल्ली से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था- “हिमाचल प्रदेश और पंजाब में हुई तबाही का जायजा लेने के लिए आ रहा हूं. आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.”

इस दौरे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री सुक्खू और विपक्ष के अन्य नेता भी धर्मशाला पहुंचे. प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान मंडी और कुल्लू जिलों की स्थिति का भी आकलन करेंगे.