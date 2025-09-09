हिमाचल आपदा पर PM मोदी का 1500 करोड़ की सहायता का ऐलान, PM आवास योजना से लेकर किसानों तक पहुंचेगी मदद

PM Modi Himachal Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और बादल फटने, भारी बारिश व भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया. पीएम मोदी ने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया और इसके बाद कांगड़ा में राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की.

प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की. इसके तहत SDRF की दूसरी किस्त का अग्रिम वितरण और पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की जाएगी.

पीएम मोदी ने कहा कि राज्य को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा. इसके अंतर्गत:

PM आवास योजना से प्रभावित परिवारों को नए घर बनाए जाएंगे। क्षतिग्रस्त मकानों का जियोटैगिंग कर तेज़ी से सहायता दी जाएगी.

राष्ट्रीय राजमार्गों व स्कूलों का पुनर्निर्माण होगा। स्कूलों को भी नुकसान की रिपोर्टिंग और जियोटैगिंग की सुविधा दी जाएगी ताकि समय पर मदद मिल सके.

PMNRF से राहत राशि और पशुधन के लिए मिनी किट्स उपलब्ध कराए जाएंगे.

किसानों के लिए विशेष सहायता, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है.

जल संरक्षण हेतु रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर बेहतर होगा और पानी प्रबंधन सुदृढ़ होगा.

प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की.

केंद्र सरकार ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को हिमाचल भेज दिया है, जो नुकसान का आकलन कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर और सहायता दी जाएगी.

प्रधानमंत्री ने NDRF, SDRF, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य संगठनों के त्वरित राहत व बचाव कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेंगे और आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत अग्रिम राशि का वितरण किया जा रहा है.

पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में हिमाचल के साथ खड़ी है और हालात को संभालने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.