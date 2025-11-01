बिजली महादेव रोपवे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी का संज्ञान, नड्डा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति करेगी चर्चा

Kullu News: कुल्लू के चर्चित बिजली महादेव रोपवे निर्माण विवाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं संज्ञान लिया है. मामले के समाधान के लिए केंद्र स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है.

यह समिति 3 नवंबर को नई दिल्ली में बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति के साथ बैठक करेगी. बैठक में संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ पूर्व सांसद महेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे.

महेश्वर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जेपी नड्डा, अरुण सिंह और महेंद्र पांडे की यह समिति संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों से विस्तृत वार्ता करेगी. उनके मुताबिक संघर्ष समिति रोपवे परियोजना का विरोध करती रही है और बैठक में देववाणी और देव संसद जगती में लिए गए निर्णयों का पक्ष समिति के समक्ष रखा जाएगा.

महेश्वर सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी जेपी नड्डा से समय मांगा था, लेकिन बिहार चुनावों की व्यस्तता के चलते बैठक अब 3 नवंबर को तय हुई है. उन्होंने दावा किया कि देववाणी के अनुसार बिजली महादेव क्षेत्र में किसी भी तरह की छेड़छाड़ देवताओं की नाराजगी का कारण है, इसलिए रोपवे परियोजना को निरस्त किया जाना चाहिए.