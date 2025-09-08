9 सितंबर को हिमाचल दौरे पर आएंगे PM मोदी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वे

PM Modi Himachal Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे. इस दौरान वे मानसून आपदा से हुई तबाही का जायज़ा लेंगे. मौसम साफ रहा तो मंगलवार सुबह पीएम मोदी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और फिर धर्मशाला में समीक्षा बैठक लेंगे. कार्यक्रम के अनुसार, वे दोपहर 3:30 बजे दिल्ली लौट जाएंगे.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरे की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बाढ़, भूस्खलन और क्लाउडबर्स्ट से हुई तबाही की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी. राज्य सरकार केंद्र से राहत पैकेज की समय पर मंज़ूरी और फंड रिलीज़ का अनुरोध भी करेगी, ताकि पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो सके.

इस साल का मानसून हिमाचल के लिए बेहद विनाशकारी रहा है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, जून से अब तक 550 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. हजारों घर पूरी तरह ढह गए या क्षतिग्रस्त हुए हैं. 400 से ज्यादा सड़कें कई बार बंद हुईं और करीब 3,000 पेयजल योजनाएं प्रभावित रहीं. शुरुआती अनुमान बताते हैं कि राज्य को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.

कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ ने पुल, सड़कें और कृषि भूमि बहा दीं. पर्यटन और बागवानी जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

अब उम्मीदें प्रधानमंत्री की यात्रा पर टिकी हैं, जिससे हिमाचल को केंद्रीय मदद तेजी से मिल सके और आपदा से उबरने की राह आसान हो.