Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

PM नरेंद्र मोदी ने की 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' की शुरुआत, बिलासपुर बना हिमाचल का एकमात्र चयनित जिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम धन धान्य कृषि योजना का किया गया शुभारंभ, देश के 100 जिलों में प्रदेश का एकमात्र जिला बिलासपुर भी योजना से जुड़ा, किसान भवन बिलासपुर में योजना के शुभारंभ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ सीधा प्रसारण.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 11, 2025, 03:41 PM IST

Bilaspur News: देश के किसानों के लिए एक नई पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ का शुभारंभ किया. यह योजना देश के 100 जिलों में लागू की जा रही है, जिनमें हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला बिलासपुर शामिल है.

बिलासपुर स्थित किसान भवन में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया. कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और कृषि विभाग के निदेशक रविंदर सिंह जसरोटिया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और पंचायत स्तर पर फसल उपरांत भंडारण क्षमता को मजबूत करना है. इसके साथ ही, योजना के तहत सिंचाई ढांचे में सुधार और किसानों को अल्पकालिक व दीर्घकालिक कृषि ऋण तक बेहतर पहुंच प्रदान की जाएगी.

इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि पहले किसानों के लिए 11 विभागों की 36 योजनाएं चलाई जा रही थीं, लेकिन उनमें समन्वय की कमी के कारण उनके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे. अब केंद्र सरकार की यह योजना उन सभी योजनाओं को एक साझा मंच पर लाने का कार्य करेगी, जिससे किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा.

उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिलासपुर जिले के विभिन्न भौगोलिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए. इस पर माइक्रो प्लानिंग के ज़रिए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कृषि विकास योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि परिणाम धरातल पर दिखाई दें.

धर्माणी ने कहा कि वर्ष 2010 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन विस्तृत दस्तावेज़ न होने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके. इस बार सरकार इस गलती को दोहराने नहीं देगी और ‘पीएम धन धान्य कृषि योजना’ को पूरी तैयारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाएगा.

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के भाई पर लगे दुष्कर्म के आरोप के मामले में पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना किसी दबाव या प्रलोभन के न्यायिक कार्रवाई हो.

PM Dhan Dhanya Krishi YojanaBilaspur NewsHimachal Pradesh

