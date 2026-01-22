PMGSY-4 के तहत सिरमौर को बड़ी सौगात, 11 सड़कों को मिली मंजूरी: हर्षवर्धन चौहान

Nahan News: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत सिरमौर जिला की 11 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. यह जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में आयोजित 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दी.

ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ

मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी.

RDS योजना के तहत लगेंगे 859 नए ट्रांसफार्मर

बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए RDS योजना के तहत सिरमौर जिला में 859 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे. इस पर करीब 155 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए.

बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाराजगी

मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान कुछ विभागों, विशेषकर बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 31 मार्च तक सभी निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा किया जाए.

मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण को लेकर सरकार गंभीर

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मंत्री ने बताया कि डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन के भवन निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है. इस विषय पर 28 जनवरी को शिमला में होने वाली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

एक माह में होंगी 40 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति

मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए एक महीने के भीतर करीब 40 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा.