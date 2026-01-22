Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3082974
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

PMGSY-4 के तहत सिरमौर को बड़ी सौगात, 11 सड़कों को मिली मंजूरी: हर्षवर्धन चौहान

PMGSY-4 के तहत सिरमौर जिला की 11 सड़कों को मंजूरी मिली है. 100 करोड़ रुपये से सड़क निर्माण, 859 नए ट्रांसफार्मर, मेडिकल कॉलेज भवन और स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बड़ा बयान.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:55 PM IST

Trending Photos

PMGSY-4 के तहत सिरमौर को बड़ी सौगात, 11 सड़कों को मिली मंजूरी: हर्षवर्धन चौहान

Nahan News: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत सिरमौर जिला की 11 सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है. इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी. यह जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में आयोजित 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दी.

ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से दूर-दराज और ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इससे न केवल लोगों की आवाजाही आसान होगी बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी.

RDS योजना के तहत लगेंगे 859 नए ट्रांसफार्मर
बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए RDS योजना के तहत सिरमौर जिला में 859 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे. इस पर करीब 155 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर नाराजगी
मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान कुछ विभागों, विशेषकर बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताया. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 31 मार्च तक सभी निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में पूरा किया जाए.

मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण को लेकर सरकार गंभीर
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मंत्री ने बताया कि डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन के भवन निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है. इस विषय पर 28 जनवरी को शिमला में होने वाली कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

एक माह में होंगी 40 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए एक महीने के भीतर करीब 40 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा.

TAGS

Nahan newsPMGSY 4Himachal Pradesh

Trending news

Guru Gobind Singh Ji viah purab
ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਰਾਤ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
Nahan news
PMGSY-4 के तहत सिरमौर को बड़ी सौगात, 11 सड़कों को मिली मंजूरी: हर्षवर्धन चौहान
Punjab SC Commission action
SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
punjab congress meeting
ਜਾਤੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
arvind kejriwal ed case
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ
Shimla News
30 दिन में बसाया जाएगा ‘हिम चंडीगढ़’! शिमला की भीड़ घटाने के लिए सरकार का बड़ा प्लान
Amritsar encounter
ਟਿਮੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Bangladesh T20 World Cup Boycotts
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ
Sajjan Kumar News
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
Vande Bharat Sleeper Train
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ; ਜਾਣੋ ਰੂਟ, ਸਟਾਪੇਜ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ